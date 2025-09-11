9 vrsta inteligencije kod djece: Evo po čemu se prepoznaje svaka od njih i šta donosi mališanima

Psiholozi razlikuju 9 vrsta inteligencije, a vi prepoznajte koju ima vaše dijete.

Izvor: Shutterstock

Posedovanje korisnih znanja, vještina i talenata razlikuje ljude jedne od drugih. I to je očigledno od djetinjstva. Prema teoriji višestrukih inteligencija psihologa Hauarda Gardnera, postoje i neki faktori koji takođe imaju ozbiljan uticaj. Poznavanje različitih vrsta inteligencije može da pomogne svakom roditelju da otkrije snage i slabosti djeteta od ranog uzrasta, kao i u koju profesiju može da ga usmjeri. Smatra se da postoji devet vrsta inteligencije, evo koje su.

1. Logičko-matematička

Ovo je možda najpoznatiji tip inteligencije. Povezan je sa sposobnošću osobe da rješava matematičke probleme, pronalazi veze između stvari i uočava različite trendove i obrasce. Ljudi koji je poseduju su dosledni u svojim postupcima. Karakteriše ih konceptualno i logičko razmišljanje. Ako je dijete dobro sa brojevima, voli da rješava zagonetke i misterije, a velika količina matematičkih zadataka ga ne plaši, vjerovatno ima visoku logičko-matematičku inteligenciju. Obično, ova vrsta ljudi bira profesiju ekonomiste, računovođe, računarskog stručnjaka ili se odlučuje da se bavi egzaktnim naukama kao što su matematika, fizika, hemija.

2. Jezička inteligencija

Ovaj tip inteligencije povezan je sa sposobnošću osobe da pronađe prave riječi da izrazi ono što misli. Djeca koja imaju visoko razvijen ovaj tip inteligencije obično su dobra i u učenju stranih jezika. Sve što je vezano za pisanje i govor im lako pada. Prepoznacju se po bogatom rečniku i ljubavi prema čitanju. Najčešće profesije kojima se bave su novinar, advokat, televizijski ili radio-voditelj, pisac, govornik itd.

Izvor: Shutterstock

3. Emocionalna

Emocionalna inteligencija je sposobnost upravljanja sopstvenim emocijama. Kada je dobro razvijena, pomaže u smanjivanju stresa, efikasnijoj komunikaciji sa drugima i lakšem prevazilaženju svakodnevnih izazova i sukoba. Takođe je korisna u donošenju pravih odluka koje su korak naprijed ka ostvarenju snova i ciljeva.

Emocionalna inteligencija takođe pomaže u izgradnji zdravijih odnosa sa drugima, kao i u razvijanju empatije i solidarnosti. Takođe je direktno povezana sa mentalnim zdravljem. Sa visokom emocionalnom inteligencijom, osoba doživljava manje stresa i bolje prihvata kritike i odbijanje.

4. Lična

Ako je emocionalna inteligencija povezana sa sposobnošću izgradnje efikasnih odnosa sa ljudima oko nas, lična inteligencija se odnosi na sposobnost deteta da razumije sebe, da bude svesno svojih osjećanja i emocija i razloga za njihovo doživljavanje. Karakteristične osobine ljudi kod kojih je ona visoko razvijena su jaka volja, nezavisnost i samomotivacija. Oni znaju kako da sebe stave na prvo mjesto i ne zaboravljaju da odvoje vrijeme za svoje omiljene aktivnosti. Tipično je za njih da su svjesni svojih emocija, što ih čini otvorenijim za osjećanja i probleme drugih ljudi.

5. Muzička

Muzička inteligencija je najshvaćenija od svih devet tipova. Odnosi se na sposobnost osobe da osjeti muziku, kao i da ima osjećaj za ritam i zvuk. Ljudi sa ovom vrstom inteligencije vole da stvaraju muziku i sposobni su da čuju zvukove i tonove koje drugi propuštaju. Muzičar, kompozitor, dirigent, učitelj muzičkog ili instruktor plesa - ovo su neka od najčešćih zanimanja u kojima se razvijaju ljudi sa visokom muzičkom inteligencijom.

6. Vizuelno-prostorna

Ova vrsta inteligencije povezana je sa sposobnošću osobe da vidi ili vizualizuje svijet u tri dimenzije. Evo nekih vještina koje poseduju oni od nas koji je imaju visoko razvijenu:

Mogu da nacrtaju sliku ili crtež, zamišljajući predmet samo po sjećanju ili iz prethodnog iskustva;

Mogu da vizuelizuju piramidu ili drugu vrstu trodimenzionalne figure, a zatim da nacrtaju kako bi izgledala odozgo ili sprijeda;

Nije iznenađenje što ljudi sa visokom vizuelno-prostornom inteligencijom biraju da se razvijaju u kreativnim profesijama. Oni su uglavnom uspješni u poslovima arhitekte, inženjera, fotografa ili dizajnera enterijera.

Imaju jasnu predstavu o tome kako bi slika izgledala čak i pre nego što su je naslikali;

Imaju dobre umjetničke i grafičke vještine.

Izvor: Shutterstock

7. Tjelesno-kinestetička

Tjelesno-kinestetička inteligencija odnosi se na koordinaciju uma i tela. Ljudi koji je posjeduju mogu lako da komuniciraju vještim korišćenjem govora tijela i gestova. Vrlo često su dobri sportisti, glumci, plesači. Karakteriše ih spretnost i sposobnost vještog korišćenja ruku za stvaranje raznih predmeta, prenosi nordangliaeducation.com

8. Prirodna

Naturalistička inteligencija je povezana sa sposobnošću osobe da se poveže sa prirodom. Bila je to veoma važna i vrijedna vještina u drevnim vremenima. Tada su se naši preci oslanjali na nju u aktivnostima kao što su lov, ribolov i poljoprivreda da bi preživeli. Danas, ljudi sa visokom naturalističkom inteligencijom teže da se bave karijerama vezanim za uzgoj životinja ili brigu o biljkama. To uključuje botaničare, baštovane, geologe, meteorologe, veterinare i zoologe.

9. Egzistencijalna

Profesije koje bi im odgovarale su zanatlije, mehaničari ili vajari. Ova vrsta inteligencije je svojstvena pojedincima koji traže odgovor na ozbiljna i duboka pitanja kao što su "Šta je smisao života?" ili "Šta se dešava posle smrti?" Odlikuje ih velika osjetljivost za teme vezane za ljudsko postojanje. Inspirativni su govornici, pisci, duhovni učitelji ili filozofi - to su neka od zanimanja kojima i biraju da se posvete.