Otišla je na kruzer prije 27 godina i nikada se više nije vratila: Jeziva istinita priča stiže na Netfliks

Ejmi je nestala u ranim jutarnjim časovima 24. marta, dok se brod nalazio između dvije destinacije.

Dana 21. marta 1998. godine, Ejmi Lin Bredli krenula je sa porodicom na karipsko ostrvo Kurasao kruzerom Rhapsody of the Seas. Nestala je bez traga 24. marta iste godine. Njen nestanak, koji traje već 27 godina, i uvjerenje njenih roditelja da je još uvijek živa sada su u fokusu dokumentarne serije u tri dijela "Amy Bradley Is Missing", koja na Netfliks stiže 16. jula.