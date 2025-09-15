Ispisana istorija na dodjeli Emi nagrada: Najmlađi dobitnik ima samo 15 godina, serija osvojila čak 13 trofeja

Održana 77. dodjela Emi nagrada u Los Anđelesu. "Studio" je ušao u istoriju a sa nevjerovatnih 13 osvojenih priznanja, dok su i nekoliko kultnih i omiljenih serija među fanovima takođe osvojile nagrade, stvarajući istorijski trenutak.

Sinoć je održana 77. dodjela Primetime Emi nagrada u Los Anđelesu. Holivudska elita sjatila se u Peacock Teatar, i svi koji nešto znače u TV i filmskoj industriji došli su da vide ko su najbolji od najboljih za 2025. godinu.

Serija "Severance" je predvodila sa 27 nominacija, ostvarenje "The Penguin" je imalo 24 nominacije, a "The Studio" 23 nominacije. TV naslovi "The White Lotus", "The Pitt", "The Bear" i "Abbott Elementary" takođe su bile među nominovanima, a evo ko se vratio kući sa priznanjem.

"Na ovogodišnjoj dodjeli Emi nagrada, "The Studio" je ušao u istoriju sa nevjerovatnih 13 osvojenih nagrada. Debitantska sezona serije srušila je rekord za najviše osvojenih nagrada u kategoriji humoristične serije, osvojivši tri više nego što je "The Bear" osvojio 2023. godine, kada je prethodni rekord iznosio 10 nagrada."

Kokreator serije i glavni glumac, Set Rogen, izjednačio je rekord po broju pojedinačnih Emi nagrada osvojenih u jednoj večeri, pridruživši se Moiri Demos (2016), Ejmi Šerman-Paladino (2018) i Denu Leviju (2020). Osvojio je nagradu za najboljeg glumca u humorističnoj seriji, kao i još jednu za režiju epizode pod nazivom "The Oner", koju je režirao zajedno sa Evanom Goldbergom.

Za "Adolescence" 8 Emi nagrada

U međuvremenu, serija "Adolescence" bila je još jedan istaknuti pobjednik na ceremoniji, osvojivši ukupno osam nagrada - šest na glavnom događaju u nedjelju i dvije na dodeli Creative Arts Emmy nagrada.

Netfliksova drama odnijela je nagradu za najbolju ograničenu seriju ili antologiju, a glumačka priznanja su pripala Stivenu Grejamu, Erin Doerti i Ovenu Kuperu. Kuper (15) je ušao u istoriju kao najmlađi muški dobitnik ove nagrade, osvojivši priznanje za najboljeg sporednog glumca u ograničenoj seriji ili antologiji.

Evo i spiska ostalih dobitnika:

Izvanredna dramska serija: The Pitt

Izvanredna TV komedija: The Studio

Izvanredna ograničena ili antologijska serija: Adolescence

Najbolji glumac u dramskoj seriji: Noa Vajl, The Pitt

Najbolja glumica u dramskoj seriji, Brit Lauer, Severance

Najbolji sporedni glumac u dramskoj seriji, Tramel Tilman, Severance

Najbolja sporedna glumica u dramskoj seriji, Ketrin Lanasa, The Pitt

Najbolji glumac u TV komediji, Set Lodžer, The Studio

Najbolja glumica u TV komediji, Džin Smart, Hacks

Najbolji sporedni glumac u TV komediji, Džef Hiler, Somebody Somewhere

Najbolja sporedna glumica u TV komdiji Hana Ejbinder, Hacks

Najbolji glumac u ograničenoj/antologijskoj seriji, Stiven Grejem, Adolescence

Najbolja glumica u ograničenoj/limitiranoj seriji, Kristin Milioti, The Penguin

Najbolji sporedni glumac u ograničenoj/antologijskoj seriji, Oven Kuper (15), Adolescence

Najbolja sporedna glumica u ograničenoj/limitiranoj seriji, Erin Doetri, Adolescence

Najbolji gostujući glumac u dramskoj seriji: Šon Hetosi, The Pitt

Najbolja gostujuća glumica u dramskoj seriji, Merit Viver, Severance

Najbolji gostujući glumac u TV komediji, Brajan Krenston, The Studio

Najbolja gostujuća glumica u TV komediji, Džulijan Nikolson, Hacks

Najbolji rijaliti program (takmičarskog tipa), The Traitors

Najbolji rijaliti program: Queer Eye i Love on the Spectrum

Izvanredna kviz emisija: Jeopardy!

Najboilji voditelj rijaliti porograma: Alan Kaming, The Traitors

Najbolji tok šou: The Late Show With Stephen Colbert

Najbolji TV scenario: Last Week Tonight with John Oliver

Najbolji animirani program: Arcane

Najbolji TV film: Rebel Ridge

Najbolji specijal uživo: SNL50: The Anniversary Special

Najbolji specijal: Conan O’Brien: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor

Izvanredna dokumentarna ili publicistička serija: 100 Foot Wave

Izvanredan dokumentarni ili publicistički serijal: Pee-wee as Himself

Najbolji scenario za TV dramu: Dan Gilroj, Andor

Najbolji scenario za TV ograničenu ili antologijsku seriju, Džek Torn, Stiven Grejem, Adolescence

Najbolji scenario za TV komediju: Set Rogen, Evan Goldberg, Piter Hajk, Aleks Gregori, Frida Perez

Najbokji scenario (Variety Series) : Last Week Tonight With John Oliver

Najbolji dokumentarac: Conan O’Brien Must Go

Najbolja režija, komedija: The Studio

Najbolja režija, drama: Slow Horses

najbolja režija, limitirana ili antologijska serija: Adolescence.

