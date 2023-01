Održana dodjela Zlatnog globusa: Evo ko je sve kući odnio kipić

U Los Anđelesu je juče održana 80. dodjela nagrade Zlatni globus.

Izvor: Shutterstock

Ostvarenju "The Fabelmans" pripao je zlatni globus za najbolji film, a Stivenu Spilbergu onaj namijenjen najboljem reditelju.

Sa druge strane, "The Banshees of Inisherin" najbolje je ostvarenje iz žanra mjuzikla ili komedije, dok je Martin Mekdona osvojio zlatni globus za najbolji scenario.

Priznanje namijenjeno najboljoj glumici dobila je Kejt Blanšet za ulogu u filmu "Tar", a najbolju mušku ulogu tumačio je Ostin Batler ("Elvis").

Izvor: CAROLINE BREHMAN/EPA

Mišel Jeo ("Everything Everywhere All at Once") najbolja je glumica u ostvarenjima iz žanra mjuzikla i komedije, a kada je riječ o glumcima, priznanje je pripalo Kolinu Farelu ("The Banshees of Inisherin").

Kada su u pitanju televizijske drame, zlatni globus pripao je seriji "House of Dragon" (HBO), a u konkurenciji najbolje TV serije iz žanra mjuzikla ili komedije nagrađena je "Abbott Elementary" (ABC).

Jedno priznanje pripalo je i seriji "White Lotus" (HBO), dok je nagradu za najbolji animirani film odnio "Pinokio" Giljerma del Tora.

Nakon nekoliko godina, koje su obilježili i skandali vezani za optužbe za rasizam i korupciju, ovogodišnja dodjela Zlatnog globusa najzad je održana uz znatno veći publicitet, ali i uz prisustvo niza zvijezda iz filmske industrije.

(Analitika.me)