Pjevači koji su najljepše pjesme posvetili suprugama: Jedna pet dana nije ustala iz kreveta kada je čula numeru

Halid Bešlić pjesmu "Sejda" posvetio je supruzi, a prije njega su to uradile i pojedine njegove kolege - Ljuba Aličić, Željko Samardžić, Luis, Aco Pejović i mnogi drugi.

Mnogi poznati pjevači su, poput Halida Bešlića, Ljube Aličića, Željka Samardžića, ljubav prema svojim suprugama iskazali kroz stihove. Njihove pjesme nose priče o iskrenoj ljubavi, odanosti i podršci, pretvarajući se u vječne posvete suprugama koje su im bile oslonac kroz sve životne izazove.

U četvrtak je objavljena pjesma "Sejda" koju je za Halida Bešlića uradio Miligram. Pjevač, koji bije životnu bitku, posvetio ju je svojoj supruzi.

"Poslao sam tekst Fahrudinu Pecikozi, a kada mi je pročitao pjesmu, odmah sam osetio kako mi se stomak steže, jer je u pitanju istinita ljubavna priča. Muškarac, nakon decenija braka i zajedničke ljubavi, obraća se svojoj ženi riječima: 'Još si mlada, još si lijepa kao nekad, Sejdo.' Tada sam shvatio da je jedino što zaista traje i vrijedi vječnosti - ljubav. Halid i ja smo odlučili da ovu poruku i pjesmu o pravoj, vječnoj ljubavi podijelimo upravo sada. Uživajte", poručio je Milić.

Aco Pejović i njegova supruga Biljana prošli su kroz mnoge izazove, ali je njihova ljubav ostala čvrsta. Iako su se pojavljivale priče o navodnom poljuljanom bračnom odnosu, Aco je potvrdio da se vole više nego ikada.

Jedna od njegovih najljepših pjesama, balada "Sve ti dugujem", posvećena je upravo Biljani, ženi koja ga podržava na svakom koraku i čuva porodicu na okupu.

Ljuba Aličić prvi put se oženio dok je još bio mlad i ubrzo dobio sina Dejana, koji se danas takođe bavi muzikom. Nakon razvoda od prve žene, od 1988. godine je u srećnom braku sa Željanom. Njoj je posvetio jednu od svojih najpoznatijih pjesama koja nosi naziv "Svirajte mi za Željanu". Time joj je zahvalio za svu ljubav i podršku koju mu pruža tokom godina.

"Moja žena je domaćica, nikad nisam dozvolio da radi, ja sam taj koji kolo vodi. Ja joj čestitam jer izdržala je Ljubu Aličića koji je više bio u poslovima, nego kući", ispričao je Aličić u emisiji Premijera Vikend Specijal.

Šaban Šaulić upoznao je svoju suprugu Gordanu kada je imala samo 16 godina, a njihovo prijateljstvo vremenom je preraslo u duboku i snažnu ljubav. Zajedno su dobili troje djece - Sanelu, Mihajla i Ildu. Šaban je svojoj voljenoj Gordani posvetio čitav album, na kojem se posebno ističe pjesma "Gordana".

Ljubiša Stojanović Luis, umjetnik prepoznatljivog glasa, tokom svoje karijere objavio je brojne pjesme koje su postale pravi hitovi, a jedna od njegovih najpoznatijih numera je "Dudo". Prije nekoliko godina, gostujući u emisiji "Nikad nije kasno", njegova bivša supruga Dubravka Stojanović Duda otkrila je kako je nastala ova čuvena pjesma, koja je posvećena upravo njoj.

"Donio mi je ploču u Minhen i bacio je pravo u krilo. Na njoj je pisalo 'Dudi s ljubavlju'. Bila sam neizmjerno uzbuđena, a kada je stavio ploču na gramofon i pustio pjesmu, bila sam toliko dirnuta da sam pet dana provela bolesna, nisam mogla da ustanem iz kreveta", ispričala je Dubravka.

