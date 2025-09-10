Centar sa 90.000 predmeta: Arhiva Dejvida Bouvija otvorena za javnost

Arhiva Dejvida Bouvija otvorena je za javnost u Muzeju Viktorije i Alberta u Londonu.

Izvor: David Parry Media Assignments / PA Images / Profimedia

Centar Dejvida Bouvija sadrži 90.000 predmeta i zanimljive detalje umjetnikovih napuštenih i nedovršenih ideja.

Među njima su rukom pisane Bouvijeve bilješke za film u kojem izmišljeni astronaut major Tom iz pjesme "Svemirska čudnost" biva poslat u "sumornu Ameriku".

Kustos Madlen Hadon rekla je da se u nacrtu nikada snimljenog filma pod nazivom "Mladi Amerikanci", poput Bouvijevog istoimenog albuma iz 1975. godine, "razmišlja o tome kako je biti Britanac u SAD, o međunarodnoj politici i svom mjestu u svijetu".

Drugi nerealizovani Bouvijev projekat je "Gledalac", scenski mjuzikl o londonskom odmetniku iz 18. vijeka na kojem je umjetnik radio neposredno prije smrti.

Dejvid Bouvi preminuo je od raka u januraru 2016. godine u 69. godini, a iza sebe je ostavio ogromno muzičko nasljeđe i mnoštvo nerealizovanih projekata.

