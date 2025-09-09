"Remek-djelo godine: Novi film Leonarda Dikaprija oduševio kritičare

Nakon svečane premijere u Los Anđelesu, kritičari su na društvenim mrežama podelili svoje prve utiske, a oni su jednoglasno pozitivni.

Izvor: Youtube/Printscreen/Warner Bros.

Pristigle su prve kritike za novi film "One Battle After Another" i, sudeći po reakcijama, filmski svijet je dobio kandidata za Oscare 2026. godine. Reč je o najnovijem ostvarenju proslavljenog reditelja Pola Tomasa Andersona, poznatog po filmovima kao što su "There Will Be Blood", "Inherent Vice", "Boogie Nights" i "Licorice Pizza", a glavnu ulogu tumači Leonardo Dikaprio, piše Just Jared.

Uz Dikaprija, u filmu glume i oskarovci Šon Pen i Benisio del Toro. Zanimljivo je da je sam reditelj Anderson bio nominovan za Oscara čak 11 puta, ali mu je zlatni kipić svaki put izmakao. Mnogi vjeruju da bi se sa ovim filmom to napokon moglo promeniti.

Jedna bitka za drugom u bioskope stiže krajem septembra, a zvanični sinopsis glasi:

"Kada se njihov zli neprijatelj ponovo pojavi nakon 16 godina, grupa bivših revolucionara ponovo se okuplja kako bi spasila ćerku jednog od svojih." U glumačkoj postavi su i Regina Hol, Tejana Tejlor i Čejs Infiniti.

Šta kažu kritičari?

Nakon svečane premijere u Los Anđelesu, kritičari su na društvenim mrežama podelili svoje prve utiske, a oni su jednoglasno pozitivni.

"Jesenji festivali nisu značajno pomjerili Oskarovsku scenu, ali Jedna bitka za drugom će to sigurno učiniti. Najnoviji film Pola Tomasa Andersona mogao bi biti nominovan u svim kategorijama (Šon Pen i Tejana Tejlor su izvanredni) i napokon donijeti PTA-u glavnog Oskara. Sada, da vidimo hoće li ga Vorner Bros uspeti plasirati", napisao je Kajl Bukanan (Kyle Buchanan).

"Film Pola Tomasa Andersona je razvalio! Zanimljiva majstorska klasa koja se bavi apsurdnošću, satirom i napetošću. Dikaprio je u vrhunskoj formi. Tejana Tejlor se ističe. Čejs Infiniti je otkriće. Ona privlači pažnju. Muzika Džonija Grinvuda je nenadmašna", poručila je Kortni Hauard.

One Battle After Another | Official Trailer 2 Izvor: YouTube

"Da citiram Stivena Spilberga, 'Kakav lud film.' Jedna bitka za drugom je fenomenalan film i ispunjen tako fantastičnim izvedbama. Šon Pen! Leonardo! Sveukupna izvrsnost. Svidio mi se. PTA je isporučio vrhunski! Snažan kandidat za najbolji film", oduševljen je Džez Tangkej.

"Gledajte, svjesna sam da nisam nepristrana. Ali Jedna bitka za drugom to zaslužuje – totalno remek-djelo. Ne sjećam se kada je moj najočekivaniji film godine ujedno bio i najbolji", istakla je Dženel Rajli.

"Ovaj film je haos na najbolji mogući način. Politički teror, pljačke, satira i trava! Leov paranoični otac, Penova pretnja, Tejanina vatra, Benisiova smirenost. PTA spaja satiru, paranoju i haos u film koji je istovremeno smiješan i zastrašujući", stoji u objavi The Movie Bloga.

"Jedna bitka za drugom: kakav je*eni urnebes. Potaknut ratobornom muzikom Džonija Grinvuda, PTA se vraća poznatim temama. Naime, tenzijama između odgovornosti ljubavi i zahteva poziva, ali s obnovljenim bijesom. Nevjerovatno efikasno", smatra Zekari Li (Zachary Lee).

"Jedan od najboljih filmova godine"

"Film Jedna bitka za drugom Pola Tomasa Andersona apsolutni je trijumf – eksplozivan akcioni spektakl filtriran kroz umjetnost jednog od najvećih filmskih reditelja. Leonardo Dikaprio, Tejana Tejlor i Šon Pen pružaju posebno nezaboravne izvedbe u priči koja je jednako haotična i uzbudljiva koliko i iskrena, usredsređena na oca i ćerku koji se bore za povratak jedno drugome", napisao je Erik Dejvis. Dodao je da je bio oduševljen od početka do kraja te da je riječ o "jednom od najboljih filmova godine".

"Sada kada je društveni embargo ukinut, napokon mogu reći da je Jedna bitka za drugom moj omiljeni film godine do sada. Urnebesan, predivno snimljen i stručno režiran s izvrsnim izvedbama. Nemojte se iznenaditi ako Šon Pen dobije nominaciju za sporednog glumca", predviđa Zekari S. Marš.

"Nisam pravi kritičar pa sada mogu zvanično govoriti o tome – Jedna bitka za drugom je izvrstan film. U pravednom svetu, Šon Pen bi osvojio Oskara. Cijela glumačka postava je snažna. Režija je, očekivano, zvezdana, grandiozna kao što sam se nadao, super smiješno. Moj omiljeni film 2025. godine do sada", složio se korisnik Adam.

"Smejao sam se naglas cijelo vrijeme, to je vjerovatno Andersonov najsmešniji film, a na kraju sam bio toliko duboko dirnut da sam plakao. Šon Pen će osvojiti nevjerovatno zasluženog Oskara. A akcija! Bože moj. Nisam prestao da razmišljam o poteri automobilima i šta kamera radi", zaključio je korisnik Bret.