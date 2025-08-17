Njegova nova partnerka, Vitorija Ćereti, danas je jedna od najtraženijih manekenki na svijetu.

Izvor: Instagram/printscreen/vittoria/YouTube/ TheEllenShow /printscreen

Vitorija Ćereti (27), djevojka Leonarda Dikaprija, ponovo je privukla pažnju objavom novih fotografija na Instagramu. Na jednoj od njih pozirala je u toplesu, noseći samo donji dio bikinija. Opuštala se pored bazena, dok je u ruci držala piće.

Italijanska manekenka kosu je vezala u jednostavnu punđu, a svojim pratiocima, kojih ima skoro dva miliona, pokazala je i niz drugih kadrova iz letnjih dana – od odmora na jahti do večernjih izlazaka u elegantnim kombinacijama. U opisu albuma kratko je poručila: „Nađi me na suncu.“

Vidi opis Djevojka (27) Leonarda Dikaprija pozirala bez brusa: Manekenka šokirala fotkama sa ljetovanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: instagram/printscreen/vittoria Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: instagram/printscreen/vittoria Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: instagram/printscreen/vittoria Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: instagram/printscreen/vittoria Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: instagram/printscreen/vittoria Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: instagram/printscreen/vittoria Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: instagram/printscreen/vittoria Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: instagram/printscreen/vittoria Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: instagram/printscreen/vittoria Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: instagram/printscreen/vittoria Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: instagram/printscreen/vittoria Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: instagram/printscreen/vittoria Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: instagram/printscreen/vittoria Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: instagram/printscreen/vittoria Br. slika: 14 14 / 14

Dok uživa u sunčanim danima, Vitorija leto provodi i u društvu slavnog glumca. Par je u junu bio među zvanicama na glamuroznom vjenčanju Džefa Bezosa i Loren Sančes, a potom su se zajedno odmarali na jahti u Sen Tropeu. Iako su u vezi nešto više od godinu dana, već su nekoliko puta izazvali glasine o vjeridbi, ali bliski izvori tvrde da prstena još nema.

Leonardo iskreno o ljubavi nakon pedesete

Leonardo Dikaprio, koji je u novembru napunio 50 godina, nedavno je dao redak intervju o svom privatnom životu. U razgovoru za Esquire UK priznao je da nakon ulaska u pedesete više nema vremena za gubljenje.

"Želim biti iskreniji i mislim da više nema smisla trošiti vreme. Radije rizikujem da se veza raspadne nego da glumim ili ćutim", rekao je.

Izvor: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA

Holivudski glumac, koji je često bio kritikovan zbog veza sa mnogo mlađim djevojkama, koje je navodno ostavljao čim napune 25 godina, dodao je da sada želi biti direktniji.

"To je i odgovornost, više mi je života iza nego ispred, pa moram govoriti ono što mislim", dodao je.

Od Žizel do Vitorije

Dikaprio je i ranije punio stranice tabloida svojim ljubavnim vezama – od petogodišnje romanse sa Žizel Bundšen, preko Bar Refaeli, pa sve do Kamile Morone, sa kojom je raskinuo 2022. godine, mjesec dana nakon što je ona napunila 25.

Njegova nova partnerka, Vitorija Ćereti, danas je jedna od najtraženijih manekenki na svijetu. Prvi put su viđeni zajedno u avgustu 2023. godine na spoju u Santa Barbari, a već mjesec dana kasnije Leonardo je bio prisutan na Nedelji mode u Milanu kako bi joj pružio podršku.

Vitorija je ranije bila u braku sa italijanskim di-džejem Mateom Milerijem, ali je taj brak završen 2023. godine.

(MONDO)