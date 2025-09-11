Irska neće na Evroviziju ako učestvuje Izrael: Sličnu odluku donijele još neke zemlje

Javni servis Irske RTE potvrdio je da neće učestvovati na Evroviziji naredne godine ukoliko Izrael bude jedan od učesnika.

Izvor: eurovision.tv/Alma Bengtsson

Irski javni servis RTE saopštio je da bi učešće Irske na narednom Eurosongu bilo neprihvatljivo zbog "stalnih i užasnih stradanja u Gazi".

"RTE je duboko zabrinut zbog ciljanog ubijanja novinara u Gazi, uskraćivanja pristupa međunarodnim novinarima ovoj teritoriji i teškog položaja preostalih talaca“, navodi se u saopštenju.

Irska je do sada pobijedila sedam puta na ovom takmičenju, posljednji put 1996. godine.

RTE će konačnu odluku donijeti nakon što organizatori Eurosonga definišu svoj stav. Naredno takmičenje trebalo bi da se održi u maju u Beču, piše BBC.

Slovenačka nacionalna televizija ranije je takođe poručila da će se povući iz takmičenja ukoliko Izrael bude učestvovao. Sličan stav iznio je i španski ministar kulture Ernest Urtasun, navodeći da Španija vjerovatno neće nastupiti pod tim okolnostima.

Generalni direktor islandske nacionalne televizije Stefan Eirikson rekao je da će njihovo učešće zavisiti od konsultacija unutar Evropske radiodifuzne unije (EBU), te da Island zadržava pravo da odustane ukoliko ne dobije zadovoljavajući odgovor.

Direktor Evrovizije Martin Grin CBE naglasio je da organizatori razumiju zabrinutost emitera i duboko ukorijenjene stavove u vezi sa sukobom na Bliskom istoku.

"Još uvijek se konsultujemo sa svim članicama kako bismo prikupili mišljenja o tome kako da upravljamo tenzijama oko Eurosonga. Emiteri imaju rok do sredine decembra da potvrde žele li učestvovati u Beču. Na svakom članu je da odluči, a mi bismo poštovali svaku odluku“, saopštio je Grin.

Podsjetimo, ranije ove godine više od 70 bivših takmičara Evrovizije potpisalo je pismo u kojem traže da se Izraelu zabrani učešće 2025. godine.

Predsjednik irskog kluba fanova Evrovizije pozdravio je potez RTE-a, ocijenivši ga kao „jako dobru odluku“.

„Bilo mi je teško posljednje dvije godine gledati kako neka zemlja koristi naše takmičenje mira i ljubavi za širenje suprotnog. Ako više emitera slijedi primjer Irske, moglo bi doći do masovnog pada u broju gledalaca naredne godine. Takmičenju bi se moglo pridružiti svega 15 ili 20 zemalja“, rekao je on.

Uobičajeno na Evroviziji učestvuje između 37 i 40 zemalja.

(MONDO/Klix)