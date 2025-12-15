Bračnom paru iz Banjaluke ukupno sedam i po godina zatvora zbog prodaje kokaina

Bračni par Braco (54) i Anđelija (33) Cota osuđeni su u Okružnom sudu Banjaluka na ukupno sedam i po godina zatvora zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.

Izvor: Shutterstock

Braco Cota je osuđen na četiri i po godine, a njegova supruga na tri godine zatvora.

Presuda je prvostepena i dozvoljeno je pravo žalbe Vrhovnom sudu RS.

Na teret im se stavljalo da su u periodu od 2017. do 24. maja 2021. godine na području Čelinca i Banjaluke od njima poznatih osoba nabavljali veće količine kokaina, skladištila ga a potom prodavali.

U optužnici je precizirano da su konzumenti kokaina stupali u kontakt sa Bracom Cota putem njegovog telefona, kao i aplikacija Viber, Instagram i Whatsapp.

“U šiframa su dogovarali kupoprodaju droge, količine i mjesto preuzimanja, najčešće u Čelincu, te povremeno u Banjaluci”, piše u optužnici.

Dodaje se da su Anđelija i Braco Cota prodavali kokain za iznose od 100 KM po paketiću.

(Mondo)