Stanivuković, Radojičić i simbolična kesa: O napadu na Banj brdu, aferi kokain i neradu Ljube Ninkovića (FOTO, VIDEO)

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković obratio se danas javnosti povodom sinoćnjeg napada na njega na Banj brdu, a govorio je i o "aferi kokain", koja posljednjih dana potresa domaću javnost.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Stanivuković je na konferenciju, simbolično, donio kesu sličnu onoj koja se vidi na snimku na kom bivši predsjednik GO SNSD Banjaluka Vlado Đajić navodno dobija kokain.

"Ova kesa je bila u kabinetu Vlade Đajića, u njoj je bila droga koju je donio kriminalac i presuđeni ubica Radinković. Ovo je kesa koja je trebala biti podnetnuta u moj, ili auto mog kolege Nebojše Drinića. I dalje nemamo odgovor kako je droga dospjela na UKC RS, ni kome je trebalo da se da 30 ili 40 hiljada maraka da se neko potkupi, ko je čekao u autu i na kraju, ova kesa na kraju snimka ostaje na stolu i ne znamo gdje je taj kokain otišao. Danas je sedmi dan kakao MUP ne reaguje", kazao je Stanivuković.

Upitao je kako je moguće da se ovakve stvari dešavaju, a MUP ćuti.

"Ne pristajem da živim u takvoj zemlji. Da nismo preventivno djelovali, ja bih sad bio u zatvoru. Pitali smo Karana gdje je dokaz da je ovo prijavljeno prije 10 mjeseci, šta se radilo za tih 10 mjeseci? Da se ovo desilo meni, u mom kabinetu, sve bi bilo drugačije. Tražimo adekvatnu reakciju od nadležnih. Ne mogu da vjerujem da on i dalje može da ostane rektor i profesor, da i dalje ima licencu ljekara poslije ovoga", dodao je.

"Ako ove sedmice ne bude odgovora MUP-a, prijavićemo dokaze i nećemo odustati", naglasio je Stanivuković.

Vezano za napad na njega koji se desio sinoć na Banj brdu, Stanivuković je rekao:

"Ne plašim se i ne želim da me iko žali, ali ja se borim za Banjaluku u kojoj neće biti tolerancije nasilja. Tražio sam malo mira, ali mi se nasilnik Igor Arsenić unosio u lice, prijetio smrću, batinama, smaknućem, ubistvom. Rekao je da sam propali političar i znam li ja ko je on u ovom gradu", kaže Stanivuković.

Naglasio je da uz sebe nije imao obezbjeđenje.

"Rečeno mi je da je problem u tome što je njegovo ime spomenuto na mojoj konferenciji ispred MUP-a RS. Ja imam pravo da kažem imena onih koji su učestvovali u prljavoj kampanji protiv mene".

Stanivuković je pokazao novinske tekstove iz različitih medija gdje se pomenuti Arsenić dovodi u vezu s različitim kriminalnim radnjama, ali i njegovu fotografiju s Vladom Đajićem.

"On ima pravo da podržava koga hoće i da ima svoje stavove, ali i ja imam pravo da mi se ne unosi u facu i ne prijeti ubistvom. Moram reći da je policija ekspresno reagovala i da je priveden", kazao je.

Politička borba vodi se dijalogom i legalnim sredstvima, a ne nasiljem, dodao je.

"Tražimo da se sazove sjednica skupštine grada. Ljubo Ninković je učestvovao u svim aferama protiv mene. Ako ne sazove sjednicu, izbacićemo ga iz kancelarije. To se može desiti i danas", istakao je Stanivuković.

Novinarima se obratio i potpredsjednik Pokreta Sigurna Srpska Igor Radojičić.

"Ovo je samo jedan u nizu napada na opozicione političare koji prijete da postanu matrica ponašanja. Pozivamo organe reda da ovo dokumentuju i procesuiraju i ne dozvole da prođe nekažnjeno", rekao je.

