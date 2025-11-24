Stanivuković prijavio policiji da je napadnut na Banj brdu

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković objavio je večeras na društvenim mrežama da je napadnut tokom šetnje na Banj brdu i da je incident odmah prijavio policiji.

Izvor: Facebook/Draško Stanivuković

Stanivuković je naveo da ga je napao "jedan od Arsenića", uz upućivanje otvorenih prijetnji.

"Večeras, dok sam mirno šetao na Banj brdu, napao me je jedan od Arsenića, uz otvorene lične prijetnje. Incident sam odmah prijavio policiji", napisao je Stanivuković.

On nije naveo više detalja o okolnostima napada niti o identitetu osobe koja ga je navodno napala i prijetila mu.

Policija se za sada nije zvanično oglasila povodom ovog incidenta.