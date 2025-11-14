logo
Panoramski točak, tramvaj, Banjaluka na vodi... Stanivuković najavio nove projekte, građani skeptični 7

Panoramski točak, tramvaj, Banjaluka na vodi... Stanivuković najavio nove projekte, građani skeptični

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.ba


Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, najavio je brojne projekte koji će se u narednom periodu realizovati u gradu na Vrbasu, među kojima su i Banjaluka na vodi, tramvaj i panoramski točak.

Banjaluka na vodi Izvor: MONDO

On je rekao da će najveći park u Banjaluci kod Tržnog centra "Delta" biti centralni park, a da će uz njega biti izgrađena Banjaluka na vodi, kao i s druge strane Vrbasa.

"Želje nam je da se naš univerzitet, koji je isto u sklopu ovog parka, dodatno izgrađuje sa novim fakultetima, objektima, zgradom za vrtiće za naše zaposlene na univerzitetu i sve okolo biće u suštini naselja i ovo će da bude centralni park. U ovom parku gdje se nalazimo, ovdje na 50 metara u samoj sredini, plan nam je da izgradimo veliki panoramski točak visine 70 metara", rekao je Stanivuković dok je bio u pomenutom parku.

Kako je dodao, kada posjetioci budu na najvišoj tački panoramskog točka moći će vidjeti Banjaluku na vodi.

"I to će od Banjaluke praviti tu vrstu grandioznosti grada, evropskog kova i grada onakav kakav treba da bude", naveo je Stanivuković.

On je najavio i šetalište uz Vrbas koje će ići sve do centralnog parka do Pravnog fakulteta, pa dalje uz Vrbas.

"Ovdje planiramo dalje da gradimo nove sadržaje. Jedan je staza za bicikle, skejt park i ostalo. Sve ćemo ovdje to da uradimo, taj panoramski točak, sprave za vježbanje, padel i sve drugo što bude dolazilo. Uglavnom ovaj park ćemo mnogo da oplemenimo, a ono što je naša vizija je da ovdje postoji jedan prostor gdje može trideset, pedeset i više hiljada ljudi da bude u dijelu predviđenom za koncerte, u dijelu predviđenom za festivale", najavio je on.

Takođe, dodao je da grad želi graditi i srednjoškolski centar koji bi bio povezan tramvajskom linijom.

"Mi gledamo Banjaluku kao da je 22. vijek i to ćemo da uradimo tako sa projektima o kojima maštamo", rekao je on.

Stanivuković je najavio i brojne projekte u Trapistima.

"Radujem se što ćemo u Trapistima da uradimo ono što Trapisti trebaju. U Trapistima radimo Dino park, radimo Adrenalin park, radimo staze, obnovili smo gradski most i pripremamo se za projekat da napravimo od hidrocentrale muzej", kazao je on i dodao da će se u tom dijelu grada otvoriti novi kafići i restorani.

Brojni građani Banjaluke sa skepsom su dočekali ove najave. Smatraju da Banjaluka ima prečih problema u koje treba uložiti novac i energiju. 

Kao najvažniji spominje se kolektor na Vrbasu.

"Imamo uređene plaže uz vodu u koju ide kanalizacija i koja nije odobrena za kupanje. Imamo prastare cjevovode i mnoštvo važnijih stvari kojima se treba pozabaviti. Panoramski točak i "Banjaluka na vodi" su projekti koje niko nije tražio", napisao je jedan Banjalučanin na platformi X. 

Tagovi

Draško Stanivuković Banjaluka panorama voda tramvaj

Komentari 7

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

8. Xy

Hoćete li se maknuti i centra BL. Na manje od 1000 m od Centra, upadamo u rupe i uništavamo automobile, ne možemo se normalno mimoići sa drugim automobilom. Proširenje ulice ucrtano prije 15 godina, ostalo na papiru, a popravke asfalta nisu ni na papiru. Dočekasmo opet izbore, samo sada ne daju ni lažna obećanja. Molimo boga da ne bude kakvog nevremena, obilnih padavina.....da nam Banja Luka ne bude u vodi, umjesto na vodi.

Mnk

Ko je veci patriota ovaj ili Vujadin Savic

zole

Park kod delte nikad neće biti centralni park, možda samo za dođoše, Banjalučani znaju koji park je centralni i tako će ostati

Nnn

Da li gradska administracija uopšte shvata problem Deponije u BL. Pa ona je smještena bukvalno 5km od centra grada vazdišne linije. Od smrada trenutno ne mogu da žive građani bližih naselja....

Gaga

Na čemu je ovaj, nalupeta opet tonu gluposti a i one uske stazice što je napravio uz Vrbas već se raspadaju. Inače upadne u mod maštanja svaki put kad se pomenu neki snimci

