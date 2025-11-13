Uhapšen Banjalučanin: Pronašao tuđi novčanik, pa "peglao" karticu

Policija je uhapsila J.G. iz Banjaluke zbog sumnje da je prisvojio izgubljeni novčanik koji je pronašao u tržnom centru u tom gradu i u više navrata upotrijebio platnu karticu oštećene.

Uhapšeno lice tereti se i za krađu novca iz banjalučkog ugostiteljskog objekta 25. septembra, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

O svemu je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Policija je juče uhapsila S.K. iz Banjaluke za kojim je raspisana centralna potjernica po naredbi banjalučkog Osnovnog suda. Uhapšeno je i lice inicijala M.P. iz Banjaluke za kojim je izdat raspis o traganju zbog sumnje da je počinilo krađu.

Pripadnici Policijske stanice Prnjavor juče su prilikom kontrole putničkog vozila zbog nekorištenja dnevnih svjetala uhapsili vozača M.D. iz Prnjavora kod koga su utvrđena 1,72 promila alkohola u krvi.

