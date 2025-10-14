logo
Akcija "Petlja" u Banjaluci i Prijedoru, uhapšeno sedam osoba, pretresi na 11 lokacija

Autor Brankica Spasenić Izvor mondo.ba
0

U akciji kodnog naziva "Petlja", usmjerenoj na otkrivanje krivičnih djela zloupotrebe droga, na području Banjaluke i Prijedora uhapšeno je sedam osoba.

Hapšenje zbog droge u Banjaluci i Prijedoru Izvor: MUP RS

U toku su pretresi na 11 lokacija.

Akciju sprovodi Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a RS u saradnji sa policijskim upravama Banjaluka i Prijedor, a uz asistenciju jedinica žandarmerije.

Izvor: MUP RS

"U pretresima je pronađena i oduzeta određena količina droge, mobilni telefoni, dokumentacija, kao i drugi predmeti koji će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku", saopšteno je iz MUP-a.

Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

(Mondo)

