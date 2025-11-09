U Modriči uhapšen muškarac zbog pokušaja davanja mita policiji

Vozač automobila H. H. M. iz federalne opštine Odžak zbog uhapšen je u Modriči nakon što je pokušao da podmiti policiju da ga ne bi kaznili.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Iz Policijske uprave Doboj je saopšteno da je ovo lice kontrolisano sinoć, a da su novčanice uz potvrdu oduzete.

Vozač automobila "folksvagen" pokušao je da da mito policiji kako bi odustali od sankcionisanja evidentiranog prekršaja u saobraćaju.

Nakon dokumentovanja predmeta protiv ovog lica će biti dostavljen izvještaj Republičkom javnom tužilaštvu Banjaluka o izvršenom krivičnom djelu davanje mita.