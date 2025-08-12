Požar na deponiji u Šamcu izazvao gust dim i neprijatan miris, građani Modriče dobili preporuke

Požar koji je izbio na deponiji komunalnog otpada "Jelas" u opštini Šamac izazvao je pojačanu emisiju dima i neprijatan miris koji se proširio i na susjednu opštinu Modriča.

Izvor: Srna/Jelena Dešić

Zbog toga je opštinska uprava Modriče izdala preporuke za zaštitu građana, savjetujući im da izbjegavaju duži boravak na otvorenom do dobijanja zvaničnih rezultata mjerenja kvaliteta vazduha.

Kako je saopšteno, osobama sa hroničnim respiratornim i srčanim oboljenjima, djeci, trudnicama i starijim osobama preporučuje se da ograniče fizičke aktivnosti. Javnost će biti blagovremeno obaviještena o rezultatima mjerenja.

Štab za vanredne situacije opštine Šamac saopštio je da je požar na deponiji lokalizovan i da je smanjen njegov intenzitet. Od izbijanja požara, u gašenju su angažovani svi raspoloživi kapaciteti – teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice iz Šamca, Modriče, Gradačca i Vukovlja, vatrogasno vozilo Rafinerije Modriča, kao i sva raspoloživa mehanizacija.

"U protekla 24 časa izbušen je dodatni bunar za snabdevanje vodom, izgrađen je protivpožarni put oko deponije, a u toku je završna faza sanacije koja uključuje zalivanje preostalih žarišta i zatrpavanje zemljom", navdeno je između ostalog.

Iako je otvoren plamen ugašen i opasnost od širenja vatre eliminisana, i dalje je prisutna povećana količina dima, posebno u mjesnim zajednicama Gornji Hasić, Donji Hasić, Lugovi i Kruškovo Polje. Očekuje se smanjenje dima tokom dana, a nadležne institucije nastavljaju da prate kvalitet vazduha.

(Mondo)