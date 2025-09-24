U Vranjaku kod Modriče "nikla" nova dvorana

Lijepe vijesti iz posavskog kraja.

U Vranjaku kod Modriče će u subotu, 4. oktobra, svečano biti data na upotrebu sportska dvorana. Taj projekat, uz obnovu zgrade OŠ "Sveti Sava", koštao je oko 1,5 miliona maraka, a većinu sredstava obezbijedila je Humanitarna organizacija "Sunce obervalisa – za djecu našeg svijeta".

Dabome, najveće zasluge za uspješno realizovan projekat pripadaju rođenom Vranjačaninu Branku Vidiću koji dugi niz godina živi i radi u Švajcarskoj.

"Naša organizacija obezbijedila je više od 70 odsto sredstava i da je sve išlo predviđenom dinamikom ova svečanost bila bi održana prije početka nove školske godine. Sportsku dvoranu koristiće đaci OŠ 'Sveti Sava', kao i brojni sportisti iz modričkih kolektiva. Sada će imati odlične uslove za treninge i rad, pogotovo u zimskom periodu. Drago mi je da će moj Vranjak imati tako reprezentativan objekat", rekao je Branko Vidić.

Ovaj humanitarac velikog srca ističe da bi do cilja bilo teško doći da nije bilo prijatelja iz Švajcarske.

"I ovom prilikom zahvaljujem se Jozefu Fuksu, a tu je i Džo Curbrigen. U minuloj deceniji u Modriči smo podigli Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama, zgradu dječijeg obdaništa, kafeteriju, dali značajna sredstva za izgradnju gradskog bazena. Uz projekte u Vranjaku to je oko 4.000.000 maraka, sredstava humanitaraca iz Švajcarske. Možda u tom vrtiću stasava vrhunski fudbaler, ili više njih, a u gradskom bazenu možda se otkrije vrhunski plivač i vaterpolista. Znam šta to znači, bio sam sportista", dodao je Branko Vidić.

Za ovu priliku iz Švajcarske je najavljen dolazak onih koji su najzaslužniji za izgradnju Sportske dvorane i obnovu škole.

(piše: Slađan Jeremić)