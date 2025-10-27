logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšena žena na Palama: Oglušila se na naređenje, pa napala policajca

Uhapšena žena na Palama: Oglušila se na naređenje, pa napala policajca

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Na Palama je uhapšena žena A.Ć. jer se oglušila na naređenje policajca, a zatim mu nanijela povredu ruke, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

shutterstock_2149283907.jpg Izvor: Shutterstock

Ona je uhapšena juče zbog osnova sumnje da je počinila krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene radnje.

Policija u Rogatici izvršila je uviđaj saobraćajne nezgode koja se dogodila juče na magistralnom putu Podromanija-Rogatica, u mjestu Ivan Polje, opština Rogatica, kada je automobil "hjundai", kojim je upravljao vozač N.L, državljanin Srbije, sletio sa kolovoza.

Teške povrede zadobio je putnik u vozilu Z.L, takođe, državljanin Srbije.

Policijskoj stanici u Istočnom Novom Sarajevu juče je prijavljeno da je u proteklih 15 dana iz stana privatnog vlasništva ukraden određen iznos novca.

Policija sprovodi sve zakonske mjere i radnje na rasvjetljavanju ove krađe.

O svim krivičnim djelima i saobraćajnom udesu obaviješteno je Okružno javno tužilaštvo Istočno Sarajevo. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Pale hapšenje napad policija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ