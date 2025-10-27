Uhapšena žena na Palama: Oglušila se na naređenje, pa napala policajca

Na Palama je uhapšena žena A.Ć. jer se oglušila na naređenje policajca, a zatim mu nanijela povredu ruke, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.
Ona je uhapšena juče zbog osnova sumnje da je počinila krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene radnje.
Policija u Rogatici izvršila je uviđaj saobraćajne nezgode koja se dogodila juče na magistralnom putu Podromanija-Rogatica, u mjestu Ivan Polje, opština Rogatica, kada je automobil "hjundai", kojim je upravljao vozač N.L, državljanin Srbije, sletio sa kolovoza.
Teške povrede zadobio je putnik u vozilu Z.L, takođe, državljanin Srbije.
Policijskoj stanici u Istočnom Novom Sarajevu juče je prijavljeno da je u proteklih 15 dana iz stana privatnog vlasništva ukraden određen iznos novca.
Policija sprovodi sve zakonske mjere i radnje na rasvjetljavanju ove krađe.
O svim krivičnim djelima i saobraćajnom udesu obaviješteno je Okružno javno tužilaštvo Istočno Sarajevo.
