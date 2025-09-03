Uhapšen maloljetnik za kojim je tragala policija: Osumnjičen da je oštetio automobil na Starčevici

Banjalučka policija uhapsila je osumnjičenog za oštećenje automobila u naselju Starčevica, nakon kojeg je uslijedio napad na inspektora u civilu i policajce PU Banjaluka za koje su osumnjičeni Mihajo Jović i njegov otac Radoslav.

Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, policajci su juče identifikovali i uz saglasnost dežurnog tužioca za maloljetnike Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka uhapsili maloljetnu osobu iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

"Navedeno lice sumnjiči se da je 30.08.2025. godine oko 14,15 časova u Banjaluci oštetilo putničko vozilo marke „Audi“. Sve mjere i radnje prema maloljetnom licu preduzimaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku", stoji u saopštenju.

Podsjećamo, do napada na inspektora i policajace je došlo, kako se sumnja, kada Mihajlo Jović angažovao mladića da razbije automobil djevojke koja je s njim prekinula emotivnu vezu. Kada je taj muškarac krenuo da lupa vozilo, reagovao je policijski inspektor u civilu koji se tu slučajno zatekao. Izvukao je pištolj i muškarcu naredio da legne i stavi ruke iza leđa, što je on i učinio.

Međutim, kad je inspektor krenuo da mu stavi lisice napao ga je Mihajlo Jović. U sukob se umiješao i njegov otac Radoslav Jović i inspektoru su nanijeli tjelesne povrede. Navodno su tvrdili da nisu znali da se radi o inspektoru. Međutim, po dolasku patrole i njih su napali, nakon čega su uhapšeni.

Odlukom Osnovnog suda u Banjaluci Mihajlu Joviću je određen pritvor zbog sumnje da je počinio krivična djela srečavanje službenog lica u vršenju službene radnje i ugrožavanje sigurnosti, dok je njegov otac Radoslav pušten na slobodu uz mjere zabrane sastajanja sa svjedocima i oštećenim, dok za to postoji potreba.

