Otac i sin napali policajce u Banjaluci: Tužilaštvo traži pritvor za Joviće

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka uputilo je Osnovnom sudu prijedlog za određivanje mjere pritvora protiv osumnjičenih Jović Radoslav (48) i Jović Mihajlo (21) iz BanjaLuke, zbog više krivičnih djela učinjenih na štetu policijskih službenika.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, prvoosumnjičeni Radoslav Jović osumnjičen je da je fizički napao policijskog službenika S.Š. i nanio mu tjelesne povrede u predjelu glave i tijela, a policijskom službeniku G.K. uputio prijetnje opasne po život i tijelo.

"Drugoosumnjičeni Mihajlo Jović je fizički napao policijske službenike S.Š. i G.K. kao i policijske službenike PU Banja Luka-PS Obilićevo, u namjeri da ih onemogući u vršenju službene radnje, te pomogao trećeosumnjičenom NN (nepoznatom) licu, koje je pobjeglo sa lica mjesta, a koje lice je prethodno oštetio automobil oštećene Đ.R.", stoji u saopštenju.

Kako navode, tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banja Luci.

Podsjećamo, Radoslav i Mihajlo Jović uhapšeni su 30. avgusta nakon što su napali policajca koji nije bio na dužnosti, a koji je sprečavao nepoznato lice u vršenju krivičnog djela.

Drama je započela kada je, kako se sumnja, Mihajlo Jović angažovao mladića da razbije automobil djevojke koja je s njim prekinula emotivnu vezu. Kada je taj muškarac krenuo da lupa vozilo, reagovao je policijski inspektor u civilu koji se tu slučajno zatekao. Izvukao je pištolj i muškarcu naredio da legne i stavi ruke iza leđa, što je on i učinio.

Međutim, kad je inspektor krenuo da mu stavi lisice napao ga je Mihajlo Jović.

U sukob se umiješao i njegov otac Radoslav Jović i inspektoru su nanijeli tjelesne povrede. Navodno su tvrdili da nisu znali da se radi o inspektoru. Međutim, po dolasku patrole i njih su napali, nakon čega su uhapšeni.

