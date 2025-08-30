Oglasila se policija o napadu na inspektora u Banjaluci: Tri policajca zbrinuta na UKC-u RS

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka, danas su uhapsili R.J. i M.J. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivična djela sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje i ugrožavnje sigurnosti.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Kako je saopšteno iz PU Banjaluka, uhapšeni se sumnjiče da su danas oko 14,20 časova u Banjaluci fizički napala i nanijela tjelesne povrede policijskom službeniku van dužnosti koji je sprečavao nepoznato lice u izvršenju krivičnog djela.

"Lica lišena slobode su pružala otpor i nakon dolaska policijske patrole koja je postupala po prijavi, te su nanijela tjelesne povrede dvojici policijskih službenika. Na Univerzitetsko kliničkom centru Republike Srpske medicinski su zbrinuta tri policijska službenika", stoji u saopštenju.

U toku je intezivna potraga za još jednim licem.

Sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

(Mondo)