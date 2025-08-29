Banjalučanin u alkoholisanom stanju prijetio smrću, završio u pritvoru

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su u četvrtak muškarca inicijala D.K. iz Banjaluke, zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je saopšteno iz policije, hapšenje je uslijedilo nakon što je drugi muškarac iz Banjaluke, takođe inicijala D.K., prijavio da mu je osumnjičeni prijetio.

"Naime, muško lice iz Banjaluke sinoć oko 23.20 časova prijavilo je da mu je neposredno prije prijave lice D.K. uputilo ozbiljne prijetnje po život i tijelo", navodi se u saopštenju Policijske uprave Banjaluka.

Prilikom postupanja, izvršeno je i alkotestiranje, kojim je kod uhapšenog D.K. utvrđeno prisustvo 0,78 g/kg alkohola u organizmu.

O svim okolnostima obaviješten je dežurni tužilac.

(Mondo)