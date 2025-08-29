logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Banjalučanin u alkoholisanom stanju prijetio smrću, završio u pritvoru

Banjalučanin u alkoholisanom stanju prijetio smrću, završio u pritvoru

Autor Dušan Volaš
0

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su u četvrtak muškarca inicijala D.K. iz Banjaluke, zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Kako je saopšteno iz policije, hapšenje je uslijedilo nakon što je drugi muškarac iz Banjaluke, takođe inicijala D.K., prijavio da mu je osumnjičeni prijetio.

"Naime, muško lice iz Banjaluke sinoć oko 23.20 časova prijavilo je da mu je neposredno prije prijave lice D.K. uputilo ozbiljne prijetnje po život i tijelo", navodi se u saopštenju Policijske uprave Banjaluka.

Prilikom postupanja, izvršeno je i alkotestiranje, kojim je kod uhapšenog D.K. utvrđeno prisustvo 0,78 g/kg alkohola u organizmu.

O svim okolnostima obaviješten je dežurni tužilac.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Banjaluka prijetnje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ