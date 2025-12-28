logo
Zelenski donosi mirovni plan od 20 tačaka na sastanak sa Trampom

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
2

Američki i ukrajinski predsjednik Donald Tramp i Vladimir Zelenski sastaće se danas u Palm Biču na Floridi.

Novi sastanak Trampa i Zelenskog Izvor: Profimedia/Marco Iacobucci/Zuma Press/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Bijela kuća objavila je izmijenjenu satnicu sastanka koji počinje u 13.00 časova po lokalnom vremenu, a ne u 15.00 časova kako je ranije javljeno.

U saopštenju je navedeno da će sastanak biti u blizini Trampove rezidencije Mar-a-Lago, gdje američki predsjednik provodi vikend.

"Volstrit džurnal" je izvijestio da Zelenski na sastanak donosi mirovni prijedlog od 20 tačaka.

Prema pisanju tog lista, jedan od ključnih elemenata plana je uspostavljanje demilitarizovane zone.

Ukrajinski zvaničnici se nadaju da će prijedlog poslužiti kao osnova za širu podršku SAD i potencijalnu međunarodnu podršku.

Neimenovani ukrajinski izvori, na koje se poziva "Volstrit džurnal", rekli su da je cilj sastanka rješavanje ključnih razlika u vezi sa nacrtom mirovnog sporazuma.

Zelenski je navodno insistirao na sastanku u nastojanju da finalizuje kritične elemente prijedloga prije kraja godine.

Moskva se ne pominje u zvaničnom saopštenju, a ostaje nejasno da li su planirani bilo kakvi direktni razgovori sa ruskim zvaničnicima.

Jaaa

I još će mu ovaj dodati 10 koje ne može prihvatiti, a trgovci oružjem trljaju ruke

Mi Srbi

@Jaaa al čovjek iznosi tacke bez Rusa&#128514;&#129315;&#129315;&#129315; zna se ko amunije...

