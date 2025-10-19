Mediji prenose: Tramp poručio Zelenskom da prihvati Putinove uslove ili će Rusija uništiti Ukrajinu

Sastanak Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući protekao je u napetoj atmosferi, dok su pitanja Donbasa, zamrzavanja linija fronta i američkih raketa izazvala oštre debate. Fajnenšal Tajms otkriva detalje i nove pritiske Moskve kroz Trampa.

Prema izveštaju Fajnenšal Tajmsa, sastanak Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog u Bijeloj kući više puta je prelazio u povišene tonove. Navodi se da je Tramp odbacio mape fronta koje je donela ukrajinska delegacija, insistirao da Kijev prepusti cijeli Donbas i ponavljao teze koje je Vladimir Putin izneo u njihovom telefonskom razgovoru dan ranije.

Fajnenšal Tajms piše da je Tramp poručio Zelenskom da mora da "napravi dogovor" ili će ga Putin "uništiti", ali i da je, poslije natezanja, ostao pri ideji "zamrzavanja" trenutnih linija, bez američkih Tomahavk raketa koje je Kijev tražio.

Fajnenšal Tajmsdalje prenosi da je Moskva kroz Trampa plasirala "novu ponudu": Ukrajina bi prepustila preostali dio Donbasa pod svojom kontrolom u zamjenu za ograničene dijelove Hersona i Zaporožja. Za Kijev je to neprihvatljivo, jer bi se de facto predao prostor na kojem se godinama odolijeva i koji je politički i simbolički ključan.

Evropski sagovornici FT-a ocenjuju da je sastanak bio oštar, sa malo konkretnih pomaka, i da je osvijetlio promenljivost Trampovog kursa: od poriva da "završi rat", do spremnosti da podrži maksimalističke zahtjeve Moskve.

Zašto je tekst objavljen baš sada?

Objava dolazi neposredno poslije najava intenziviranja mirovnih kontakata i pokušaja Vašingtona da poslije Bliskog istoka zatvori i ukrajinsko pitanje. Tajming i kadar priče odgovaraju interesu evropskih aktera (posebno severnoevropskog/londonskog krila) da javno "zabadaju klin" oko crvenih linija: nema naglih teritorijalnih ustupaka, nema brzog dogovora preko glava Kijeva (i njihovih), i svaka ideja "zamrzavanja" mora biti uslovljena bezbednosnim garancijama i dugoročnim odvraćanjem. Takav narativ ima za cilj da unaprijed sužava prostor za dogovor koji bi po njih bio nepovoljan.

Ovakve objave pokušavaju da "zakucaju klinove" u javnoj debati prije nego što pregovori dođu do tačke bez povratka - dakle, da oblikuju okvir onoga šta je njima politički prihvatljivo.

Drugim riječima: tekst britnaskog glasila ne samo da prepričava sadržaj napetog sastanka, već i aktivno formatira teren na kome će se sljedećih sedmica voditi rasprava o tome kakav mir je uopšte dopušten.

Šta sve može da se desi do sastanka u Budimpešti?

Ako sve posmatramo to isključivo kao političku igru uticaja (mediji, birokratija, savezništva), evo šta bi mogli biti sljedeći "sabotažni" potezi koji ne zahtevaju formalno vojno djelovanje (mada nije isključeno), ali realno otežavaju svaki mirovni ishod:

Cureni brifinzi i selektivna deklasifikacija: Koordinisani "insajderski" navodi u velikim zapadnim listovima (FT, Politico, Economist…) sa porukom da je dogovor "opasan", "nepravedan" ili "nemoguć". Cilj: zakucati okvir debate prije pregovora. Parlamentarne rezolucije i uslovljavanja: EP, pojedini nacionalni parlamenti ili odbori u Kongresu mogu izbaciti rezolucije koje "osudom" i novim uslovima (npr. bez teritorijalnih ustupaka) direktno sužavaju prostor dogovora. Regulatorne i pravne kočnice: Razna istraživanja "volje naroda", istrage, GAO/NAO izveštaji, "procjene rizika" o transferu oružja ili o sankcijama - formalno proceduralno, a suštinski tempirajuće. Pritisak na Budimpeštu (logistika sastanka): EU-mehanizmi (pravne/finansijske poluge prema Mađarskoj), politički pritisci i "bezbjednosne procene" o logistici i ruti, dovoljno da odlože ili prebace format. "Crvene linije" NATO/EU i poruke o eskalaciji: Niz koordinisanih izjava o "neprihvatljivim" elementima (npr. zamrzavanje linija bez "garancija"), uz upozorenja o "otvaranju Pandorine kutije" u Evropi. Ciljano medijsko kadriranje: Serije reportaža o zločinima, žrtvama, uništenim naseljima baš uoči pregovora - moralni okvir koji svodi svaku koncesiju na "kapitulaciju". Think-tank "municija": Izveštaji "instituta", "centara", "NVO" (set "narednih koraka") koji vam objašnjavaju mir kao "nestabilan", a predlažu dodatne pakete oružja/sankcija - finansiranjem ovde pomenutih sebi stvaraju reference za zvaničnike i medije. Ekonomske poluge i sankciona dinamika: Prijedlozi za proširenje sankcija ili "sekundarne sankcije" prema državama koje olakšavaju dogovor-da se partnerima poskupi svaka ruta ka kompromisu. Signalizacija prema Kijevu: Jasno ohrabrivanje "tvrde linije" (javne posjete, obećanja pomoći uz uslov da "nema ustupaka"), čime se pregovaračkom stolu unapred smanjuje amplituda. Procureni transkripti / interpretacije: Još "dramatičnih" detalja sa sastanaka, ko je rekao šta, kako bi se pojačao jaz i nepovrenje među akterima pre sljedeće runde.

Na šta da se pazi (indikatori da se ovo dešava)

Sinhronizovane naslovnice i sličan jezik više zapadnih medija u narednoj sedmici.

Nagle "bezbjednosne" brige oko mjesta, rute, protokola sastanka.

Talas čuvenih "non-pejpera" sa gotovo identičnim zaključcima.

Nov talas "etičkih" ili "pravnih" uslovljavanja pomoći.

Povećana učestalost parlamentarnih saslušanja / rezolucija baš pred ključne datume.

