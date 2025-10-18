logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Masovni protesti širom SAD: Građani poručuju "Nema kraljeva" u znak otpora Trampu

Masovni protesti širom SAD: Građani poručuju "Nema kraljeva" u znak otpora Trampu

Autor Dragana Božić
0

Hiljade ljudi okupile su se danas na demonstracijama pod parolom "Nema kraljeva" širom SAD protiv pravca u kojem se zemlja kreće pod predsjednikom Donaldom Trampom.

Protesti u Americi protiv Trampa Izvor: Joseph Reid / Alamy / Profimedia

Demonstranti su ispunili mjesta poput Tajms skvera u Njujorku, Boston Komona, Grant parka u Čikagu, ulica Vašingtona i više stotina manjih javnih prostora, prenio je AP.

Okupljeni su nosili transparente poput "Nema većeg patriotizma od protesta" ili "Otpor fašizmu", a na mnogim mjestima skupovi su više ličili na uličnu zabavu.

Bilo je orkestara koji su marširali, uočen je ogroman transparent sa preambulom Ustava SAD "Mi, narod", koji su ljudi mogli da potpišu, a bilo je i demonstranata u kostimima žaba, koji su se pojavili kao znak otpora u Portlandu.

Izvor: USA TODAY / ddp USA / Profimedia

Republikanska stranka naziva ove skupove "mržnjom prema Americi".

Ovo su treći masovni skupovi od Trampovog povratka u Bijelu kuću, a održavaju se u vrijeme obustave rada administracije SAD zbog budžetskog spora. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

SAD protesti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ