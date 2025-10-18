Masovni protesti širom SAD: Građani poručuju "Nema kraljeva" u znak otpora Trampu

Hiljade ljudi okupile su se danas na demonstracijama pod parolom "Nema kraljeva" širom SAD protiv pravca u kojem se zemlja kreće pod predsjednikom Donaldom Trampom.

Izvor: Joseph Reid / Alamy / Profimedia

Demonstranti su ispunili mjesta poput Tajms skvera u Njujorku, Boston Komona, Grant parka u Čikagu, ulica Vašingtona i više stotina manjih javnih prostora, prenio je AP.

Okupljeni su nosili transparente poput "Nema većeg patriotizma od protesta" ili "Otpor fašizmu", a na mnogim mjestima skupovi su više ličili na uličnu zabavu.

Bilo je orkestara koji su marširali, uočen je ogroman transparent sa preambulom Ustava SAD "Mi, narod", koji su ljudi mogli da potpišu, a bilo je i demonstranata u kostimima žaba, koji su se pojavili kao znak otpora u Portlandu.

Izvor: USA TODAY / ddp USA / Profimedia

Republikanska stranka naziva ove skupove "mržnjom prema Americi".

Ovo su treći masovni skupovi od Trampovog povratka u Bijelu kuću, a održavaju se u vrijeme obustave rada administracije SAD zbog budžetskog spora.

(Srna)