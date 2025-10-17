Predao se bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost Bijele kuće: Nepropisno rukovao povjerljivim materijalima

Džon Bolton je optužen po 18 tačaka koje se odnose na nepropisno rukovanje povjerljivim materijalima.

Izvor: Chris Kleponis / imago stock&people / Profimedia

Bivši savjetnik za nacionalnu bezbjednost Bijele kuće Džon Bolton predao se danas federalnim vlastima nakon što je optužen po 18 tačaka koje se odnose na nepropisno rukovanje poverljivim materijalima.

Kako javlja Foks njuz, fotoreporteri su jutros po lokalnom vremenu uslikali Boltona dok je izlazio iz svog doma u Bedesdi, u saveznoj državi Merilend. Kasnije su ga kamere zabilježile kako ulazi u savezni sud u Grinbeltu.

Bolton je optužen po osam tačaka prenosa informacija odbrambene važnosti i deset tačaka zadržavanja informacija odbrambene važnosti.