"Djetinjasto": Tramp pronašao novi način da ponizi Bajdena (VIDEO)

Predsjednik SAD Donald Tramp otvorio je "Predsjedničku stazu slavnih" duž staze ispred Zapadnog krila Bijele kuće. Jedini predsjednik čija se fotografija nije našla ovdje je - Džo Bajden.

Izvor: SAUL LOEB / AFP / Profimedia

Predsednik SAD Donald Tramp otvorio je "Predsjedničku stazu slavnih" duž staze ispred Zapadnog krila Bijele kuće.

"Predsjednička staza slavnih je stigla na kolonadu Zapadnog krila", napisala je u srijedu na mreži X Margo Martin, specijalna pomoćnica predsjednika i savetnica za komunikacije, uz video u kome se mogu videti crno-bijele fotografije američkih predsjednika u zlatnim ramovima duž kolonade.

Međutim, jedna fotografija posebno odskače: umjesto portreta predsjednika Džozefa Bajdena prikazana je fotografija automatske olovke (autopen).

Kako je ranije prenio CNN, Tramp je lično bio opsednut Bajdenovom upotrebom automatske olovke, a u junu je naredio sprovođenje istrage o njegovim postupcima i korišćenju autopen uređaja, u memorandumu koji se poziva na Bajdenovo "kognitivno propadanje".

Bajden je u to vrijeme odbacio navode iz Trampovog memoranduma, rekavši u saopštenju:

"Da budem jasan: ja sam donosio odluke tokom svog predsedničkog mandata. Ja sam odlučivao o pomilovanjima, izvršnim naredbama, zakonodavstvu i proklamacijama. Svaka sugestija da nisam – je smiješna i netačna".

Ovaj potez izazvao je dosta reakcija na društvenim mrežama. Kritičari Trampa navode da je potez "djetinjast", te da je aktuelni predsjednik "opsjednut svojim prethodnikom".

Iz Bajdenovog kabineta se nisu izjašnjavali o ovome.

Autopen je legalno i uobičajeno korišten u američkom predsjedništvu kad je potrebno brzo potpisivanje velikog broja dokumenata.

