Džo Bajden operisan zbog raka: Pojavio se sa velikim ožiljkom na glavi

Autor Nevena Davidović
Nekadašnji američki predsjednik operisan je zbog raka kože.

Operisan Džo Bajden Izvor: JIM LO SCALZO/EPA

Bivši američki predsjednik Džo Bajden operisan je zbog raka kože, potvrdio je njegov portparol, prenosi Sky News.

Nije poznato kada je tačno obavljena operacija, ali se na snimku objavljenom krajem avgusta vidjelo kako Bajden izlazi iz crkve u Delaveru sa velikim, svežim ožiljkom na glavi. Portparol je za NBC Njuz rekao da se on dobro oporavlja.

Bajden je imao Mohsovu operaciju - proceduru koja podrazumijeva uklanjanje sloja tkiva, njegovo ispitivanje pod mikroskopom, da bi se utvrdilo da li su ostale kancerogene ćelije, i ponavljanje postupka ako je potrebno.

Izvor: USA TODAY / ddp USA / Profimedia

Osamdesetdvogodišnjem Bajdenu 2023. godine uklonjen je bazocelularni karcinom, jedan od dva najčešća tipa raka kože, sa grudi. Njegov ljekar je tada saopštio da su sve kancerogene ćelije uklonjene.

Iste godine, Bajdenova supruga Džil takođe je imala uklonjena dva bazocelularna karcinoma - jedan blizu oka i drugi sa grudi.

Bivši predsjednik je u maju ove godine otkrio i da ima rak prostate četvrtog stadijuma, koji se proširio na kosti.

Njegov kabinet je naveo da je rak prostate otkriven kada je Bajden otišao kod lekara zbog urinarnih tegoba i da trenutno razmatra "više opcija za liječenje".

"Iako se radi o agresivnijem obliku bolesti, čini se da je rak osjetljiv na hormone, što omogućava efikasno liječenje", navodi se u saopštenju.

