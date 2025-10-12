Američki sekretar za zdravstvo Kenedi Junior povezao paracetamol, obrezivanje i autizam

Američki sekretar za zdravstvo izazvao je kontroverzu tvrdnjom da su autizam, obrezivanje dječaka i upotreba Tylenola (paracetamola) u trudnoći povezani, uprkos tome što je priznao da za to nema medicinskih dokaza.

Američki sekretar za zdravstvo Robert F. Kenedi Jr. izazvao je novu buru u javnosti nakon što je, tokom sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom i članovima kabineta, iznio tvrdnju da postoji povezanost između autizma, obrezivanja dječaka i upotrebe lijeka Tylenol (acetaminofen) u trudnoći – iako je priznao da za to ne postoji medicinski dokaz, piše AP

„Svi koji uzimaju ovaj lijek tokom trudnoće, osim ako baš moraju, ponašaju se neodgovorno. To nije dokaz. Mi radimo studije kako bismo došli do dokaza“, rekao je Kenedi.

Kenedi je tvrdio da obrezivanje novorođenčadi, uz davanje Tylenola nakon zahvata, povećava rizik od autizma kod dječaka, pozivajući se na istraživanja koja su medicinska zajednica i naučnici prethodno odbacili kao metodološki slaba i nepouzdana.

Takođe je pogrešno opisao žensku anatomiju, navodeći da se fetus „nalazi u njenoj posteljici“, što su stručnjaci odmah označili kao ozbiljnu grešku za osobu na tako visokoj zdravstvenoj funkciji.

Zdravstveni radnici i stručnjaci širom Sjedinjenih Država upozoravaju da su Kenedijeve izjave neodgovorne i opasne, te da bi mogle narušiti povjerenje javnosti u naučne i zdravstvene smjernice. Svjetska zdravstvena organizacija, kao i brojne američke institucije, naglašavaju da trenutno ne postoji vjerodostojan dokaz koji povezuje Tylenol s autizmom, a još manje sa obrezivanjem.

Kenedi je poznat po zastupanju alternativnih stavova o vakcinama i javnom zdravlju, što već godinama izaziva zabrinutost stručne zajednice. Njegovo imenovanje na funkciju sekretara za zdravstvo dočekano je s oprezom, a najnovije izjave dodatno pojačavaju bojazan da bi njegov uticaj mogao potkopati zdravstvene politike zasnovane na dokazima.