logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Američki sekretar za zdravstvo Kenedi Junior povezao paracetamol, obrezivanje i autizam

Američki sekretar za zdravstvo Kenedi Junior povezao paracetamol, obrezivanje i autizam

Autor N.D. Izvor mondo.ba
0

Američki sekretar za zdravstvo izazvao je kontroverzu tvrdnjom da su autizam, obrezivanje dječaka i upotreba Tylenola (paracetamola) u trudnoći povezani, uprkos tome što je priznao da za to nema medicinskih dokaza.

Robert Kenedi mlađi povezao autizam i obrezivanje sa paracitamolom Izvor: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Američki sekretar za zdravstvo Robert F. Kenedi Jr. izazvao je novu buru u javnosti nakon što je, tokom sastanka s predsjednikom Donaldom Trumpom i članovima kabineta, iznio tvrdnju da postoji povezanost između autizma, obrezivanja dječaka i upotrebe lijeka Tylenol (acetaminofen) u trudnoći – iako je priznao da za to ne postoji medicinski dokaz, piše AP

„Svi koji uzimaju ovaj lijek tokom trudnoće, osim ako baš moraju, ponašaju se neodgovorno. To nije dokaz. Mi radimo studije kako bismo došli do dokaza“, rekao je Kenedi.

Kenedi je tvrdio da obrezivanje novorođenčadi, uz davanje Tylenola nakon zahvata, povećava rizik od autizma kod dječaka, pozivajući se na istraživanja koja su medicinska zajednica i naučnici prethodno odbacili kao metodološki slaba i nepouzdana.

Takođe je pogrešno opisao žensku anatomiju, navodeći da se fetus „nalazi u njenoj posteljici“, što su stručnjaci odmah označili kao ozbiljnu grešku za osobu na tako visokoj zdravstvenoj funkciji.

Zdravstveni radnici i stručnjaci širom Sjedinjenih Država upozoravaju da su Kenedijeve izjave neodgovorne i opasne, te da bi mogle narušiti povjerenje javnosti u naučne i zdravstvene smjernice. Svjetska zdravstvena organizacija, kao i brojne američke institucije, naglašavaju da trenutno ne postoji vjerodostojan dokaz koji povezuje Tylenol s autizmom, a još manje sa obrezivanjem.

Kenedi je poznat po zastupanju alternativnih stavova o vakcinama i javnom zdravlju, što već godinama izaziva zabrinutost stručne zajednice. Njegovo imenovanje na funkciju sekretara za zdravstvo dočekano je s oprezom, a najnovije izjave dodatno pojačavaju bojazan da bi njegov uticaj mogao potkopati zdravstvene politike zasnovane na dokazima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

bijela kuća Robert Kenedi Donald Tramp autizam trudnice

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ