Tramp tvrdi da je paracetamol povezan sa autizmom, naučnici upozoravaju na širenje straha (VIDEO)

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je u Bijeloj kući da paracetamol može biti povezan s “užasnom krizom” autizma i njegovim meteorskim porastom u zemlji.

Američki predsjednik Donald Tramp izazvao je burne reakcije u javnosti i medicinskim krugovima nakon što je u obraćanju iz Bijele kuće izjavio da lijek Tylenol, odnosno paracetamol, može biti povezan s “užasnom krizom” autizma i njegovim meteorskim porastom u Sjedinjenim Državama.

“Užasna, užasna kriza”, rekao je Tramp na početku govora, naglašavajući da je “meteorski porast autizma jedna od najalarmantnijih zdravstvenih kriza u istoriji”.

Trump is bucking a multibillion dollar big pharma company and advising the American people against using Tylenol during pregnancy — when it would normally be used most.



When is the last time a president did something like this?



Incredible.

pic.twitter.com/PUWQKgUqMx — johnny maga (@_johnnymaga)September 22, 2025

On je poručio trudnicama da ne koriste ovaj lijek osim u slučaju visoke temperature, dodavši:

“Nema negativnih posljedica ako ga ne uzmete.”

Tramp je naveo da su stope autizma od 2000. godine porasle za više od 400 odsto, a američku Agenciju za hranu i lijekove (FDA) najavio je kao instituciju koja će uskoro izdati upozorenje da upotreba paracetamola u trudnoći može biti povezana s velikim povećanjem rizika od autizma. Dodao je i da vjeruje kako bi se određeni oblici autizma mogli liječiti folatnim suplementom leukovorinom, dok je u ranijim izjavama vakcinaciju opisivao kao “teret za dječiji organizam”, rekavši:

PRESIDENT TRUMP TO MOTHERS: DO NOT let them pump your child full of vaccines



“Don't let them pump your baby up with the largest pile of stuff you've ever seen… going into the delicate little body of a baby.”



“Break them up into 4 visits instead of 1.”pic.twitter.com/zul9UnBgwm — Nick Sortor (@nicksortor)September 22, 2025

“Za malu bebu da primi toliko tečnosti, nekad i po 80 različitih vakcina, to je strašno. Kao da pucate u konja.”

Njegove tvrdnje odmah su naišle na oštre kritike stručnjaka i akademske zajednice. Britanski i američki naučnici ocijenili su da se radi o širenju straha i stvaranju stigme prema porodicama djece s autizmom, dok je Američki koledž akušera i ginekologa naglasio da ne postoje pouzdani dokazi koji potvrđuju uzročnu vezu između paracetamola i autizma.

Na to ukazuju i velike epidemiološke studije, uključujući švedsko istraživanje sprovedeno na oko 2,5 miliona djece, koje nije utvrdilo da paracetamol tokom trudnoće izaziva autizam. Iako neki pregledi ranijih studija pokazuju statističku povezanost između izlaganja paracetamolu i neuroloških poremećaja, poput autizma ili ADHD-a, naučnici podsjećaju da takva asocijacija ne znači i dokaz uzročnosti, jer na ishod mogu uticati i brojni drugi faktori, poput same infekcije zbog koje je lijek uziman, genetskih predispozicija ili socioekonomskih uslova.

Proizvođač Tylenola, kompanija Kenvue, takođe je reagovala saopštenjem da ne postoji kredibilan naučni dokaz da paracetamol izaziva autizam. Zdravstvene institucije poput britanskog NHS-a i dalje preporučuju paracetamol kao siguran lijek za ublažavanje bolova i temperature tokom trudnoće, pod uslovom da se koristi u propisanim dozama i nakon konsultacije s ljekarom.

