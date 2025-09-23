logo
Tramp tvrdi da je paracetamol povezan sa autizmom, naučnici upozoravaju na širenje straha (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
0

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je u Bijeloj kući da paracetamol može biti povezan s “užasnom krizom” autizma i njegovim meteorskim porastom u zemlji.

Tramp o povezanosti autizma i paracitamola Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izazvao je burne reakcije u javnosti i medicinskim krugovima nakon što je u obraćanju iz Bijele kuće izjavio da lijek Tylenol, odnosno paracetamol, može biti povezan s “užasnom krizom” autizma i njegovim meteorskim porastom u Sjedinjenim Državama.

“Užasna, užasna kriza”, rekao je Tramp na početku govora, naglašavajući da je “meteorski porast autizma jedna od najalarmantnijih zdravstvenih kriza u istoriji”.

On je poručio trudnicama da ne koriste ovaj lijek osim u slučaju visoke temperature, dodavši:

“Nema negativnih posljedica ako ga ne uzmete.”

Tramp je naveo da su stope autizma od 2000. godine porasle za više od 400 odsto, a američku Agenciju za hranu i lijekove (FDA) najavio je kao instituciju koja će uskoro izdati upozorenje da upotreba paracetamola u trudnoći može biti povezana s velikim povećanjem rizika od autizma. Dodao je i da vjeruje kako bi se određeni oblici autizma mogli liječiti folatnim suplementom leukovorinom, dok je u ranijim izjavama vakcinaciju opisivao kao “teret za dječiji organizam”, rekavši:

“Za malu bebu da primi toliko tečnosti, nekad i po 80 različitih vakcina, to je strašno. Kao da pucate u konja.”

Njegove tvrdnje odmah su naišle na oštre kritike stručnjaka i akademske zajednice. Britanski i američki naučnici ocijenili su da se radi o širenju straha i stvaranju stigme prema porodicama djece s autizmom, dok je Američki koledž akušera i ginekologa naglasio da ne postoje pouzdani dokazi koji potvrđuju uzročnu vezu između paracetamola i autizma.

Na to ukazuju i velike epidemiološke studije, uključujući švedsko istraživanje sprovedeno na oko 2,5 miliona djece, koje nije utvrdilo da paracetamol tokom trudnoće izaziva autizam. Iako neki pregledi ranijih studija pokazuju statističku povezanost između izlaganja paracetamolu i neuroloških poremećaja, poput autizma ili ADHD-a, naučnici podsjećaju da takva asocijacija ne znači i dokaz uzročnosti, jer na ishod mogu uticati i brojni drugi faktori, poput same infekcije zbog koje je lijek uziman, genetskih predispozicija ili socioekonomskih uslova.

Proizvođač Tylenola, kompanija Kenvue, takođe je reagovala saopštenjem da ne postoji kredibilan naučni dokaz da paracetamol izaziva autizam. Zdravstvene institucije poput britanskog NHS-a i dalje preporučuju paracetamol kao siguran lijek za ublažavanje bolova i temperature tokom trudnoće, pod uslovom da se koristi u propisanim dozama i nakon konsultacije s ljekarom.

(MONDO)

