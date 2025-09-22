logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hamas traži dvomjesečno primirje od Trampa, spreman da oslobodi polovinu talaca

Hamas traži dvomjesečno primirje od Trampa, spreman da oslobodi polovinu talaca

Autor Nikolina Damjanić
0

Hamas je pripremio pismo Donaldu Trampu u kojem traži dvomjesečno primirje u zamjenu za oslobađanje polovine talaca iz Gaze, prenosi „Foks njuz“.

Hamas traži primirje od trampa Izvor: Profimedia/Apaimages/SIPA

Radikalni palestinski pokret Hamas pripremio je lično pismo za predsjednika SAD Donalda Trampa, zahtijevajući dvomjesečno primirje u zamjenu za momentalno oslobađanje polovine talaca iz Pojasa Gaze, javio je "Foks njuz", pozivajući se na neimenovanog zvaničnika administracije američkog predsjednika i izvore upoznate sa pregovorima.

"Foks njuz" navodi da je pismo trenutno kod predstavnika vlasti Katara i da je planorano da bude predato američkoj strani do kraja sedmice.

Ideja je da se upućivanjem ličnog pisma Tramp uključi direktno u razgovore, a Hamas se nada da bi to moglo da deeskalira tenzije na Bliskom istoku.

Prema navodima "Foks njuza", Hamas u Gazi drži 48 talaca, a za oko 20 njih se smatra da su živi.

Militanti Hamasa upali su na teritoriju Izraela 7. oktobra 2023. godine i ubili ili oteli veliki broj civila. Smatra se da je tada oteto više od 200 talaca.

Izrael je uzvratio vazdušnim napadima, potpunom blokadom Pojasa Gaze i, na kraju, kopnenom operacijom. 

(Srna/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

hamas Donald Tramp

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ