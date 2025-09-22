Hamas traži dvomjesečno primirje od Trampa, spreman da oslobodi polovinu talaca

Hamas je pripremio pismo Donaldu Trampu u kojem traži dvomjesečno primirje u zamjenu za oslobađanje polovine talaca iz Gaze, prenosi „Foks njuz“.

Izvor: Profimedia/Apaimages/SIPA

Radikalni palestinski pokret Hamas pripremio je lično pismo za predsjednika SAD Donalda Trampa, zahtijevajući dvomjesečno primirje u zamjenu za momentalno oslobađanje polovine talaca iz Pojasa Gaze, javio je "Foks njuz", pozivajući se na neimenovanog zvaničnika administracije američkog predsjednika i izvore upoznate sa pregovorima.

"Foks njuz" navodi da je pismo trenutno kod predstavnika vlasti Katara i da je planorano da bude predato američkoj strani do kraja sedmice.

Ideja je da se upućivanjem ličnog pisma Tramp uključi direktno u razgovore, a Hamas se nada da bi to moglo da deeskalira tenzije na Bliskom istoku.

Prema navodima "Foks njuza", Hamas u Gazi drži 48 talaca, a za oko 20 njih se smatra da su živi.

Militanti Hamasa upali su na teritoriju Izraela 7. oktobra 2023. godine i ubili ili oteli veliki broj civila. Smatra se da je tada oteto više od 200 talaca.

Izrael je uzvratio vazdušnim napadima, potpunom blokadom Pojasa Gaze i, na kraju, kopnenom operacijom.

(Srna/MONDO)