Tramp poručio talibanima: Vratićemo bazu "Bagram"

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

SAD pokušavaju da vrate vazduhoplovnu bazu "Bagram" u Avganistanu pod svoju kontrolu, izjavio je predsjednik Donald Tramp.

TRAMP: ŽELIMO NAZAD BAZU "BAGRAM" Izvor: Truth Social/Donald Trump/Printscreen

"Pokušavamo da je vratimo. Želimo tu bazu nazad", rekao je Tramp na zajedničkoj konferenciji za novinare sa britanskim premijerom Kirom Starmerom

Tramp je dodao da ova baza ima strateški značaj zbog blizine Kine.

Baza sa pistom koju su izgradili Sovjeti bila je glavni centar američkih snaga u Avganistanu nakon napada 11. septembra 2001. godine, sve do njihovog povlačenja iz zemlje 2021. godine.

Kontrolu nad "Bagramom" i čitavim Avganistanom nakon toga su preuzeli talibani.

(Srna)

Tagovi

Avganistan Donald Tramp

