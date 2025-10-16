Zaustavljen plan Bijele kuće za masovna otpuštanja: Okružni sudija izdao naredbu, ponovo rampa za Trampa

Plan Bijele kuće da se otpusti na hiljade radnika zaustavljen je odlukom sudije Suzan Ilston.

Izvor: Andrea Izzotti/Shutterstock

Američki sudija naložio je Trampovoj administraciji da odmah obustavi planirana masovna otpuštanja oko 4.100 federalnih službenika tokom obustave rada vlade, ističući da je taj potez nezakonit.

Okružna sudija Suzan Ilston izjavila je tokom saslušanja u srijedu da odobrava zahtev sindikata koji predstavljaju federalne službenike za hitnu naredbu kojom se obustavljaju otpuštanja koja su počela prošlog petka, piše CNN.

"Od sadašnjeg trenutka, (privremena zabrana) je na snazi", rekla je Ilston.

Naredba, rekla je sudija, za sada zabranjuje administraciji da nastavi sa bilo kakvim otpuštanjima članova nekoliko sindikata koji su tužili zbog planova ili da izda bilo kakva nova obavještenja o otpuštanju za članove tih sindikata. Naredba će ostati na snazi dok se pravni spor sindikata ne završi.

"Od danas (srijeda), privremena zabrana otpuštanja je na snazi. Naređenje zabranjuje administraciji da nastavi sa otpuštanjima članova nekih siundijada koji su se žalili na planove. Ovakva odluka ostaće na snazi dok se tužba sindikata ne riješi pred sudom", rekla je Ilston, preneo je CNN.

Sindikalci, koji su tužili administraciju krajem prošlog mjeseca nakon što su zvaničnici rekli da će otpustiti radnike usljed zatvaranja, tvrde da vlada nezakonito koristi prekid finansiranja kao opravdanje za otpuštanja.

