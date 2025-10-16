logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zaustavljen plan Bijele kuće za masovna otpuštanja: Okružni sudija izdao naredbu, ponovo rampa za Trampa

Zaustavljen plan Bijele kuće za masovna otpuštanja: Okružni sudija izdao naredbu, ponovo rampa za Trampa

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Plan Bijele kuće da se otpusti na hiljade radnika zaustavljen je odlukom sudije Suzan Ilston.

Zaustavljen plan za masovna otpuštanja u Bijeloj kući Izvor: Andrea Izzotti/Shutterstock

Američki sudija naložio je Trampovoj administraciji da odmah obustavi planirana masovna otpuštanja oko 4.100 federalnih službenika tokom obustave rada vlade, ističući da je taj potez nezakonit.

Okružna sudija Suzan Ilston izjavila je tokom saslušanja u srijedu da odobrava zahtev sindikata koji predstavljaju federalne službenike za hitnu naredbu kojom se obustavljaju otpuštanja koja su počela prošlog petka, piše CNN.

"Od sadašnjeg trenutka, (privremena zabrana) je na snazi", rekla je Ilston.

Naredba, rekla je sudija, za sada zabranjuje administraciji da nastavi sa bilo kakvim otpuštanjima članova nekoliko sindikata koji su tužili zbog planova ili da izda bilo kakva nova obavještenja o otpuštanju za članove tih sindikata. Naredba će ostati na snazi dok se pravni spor sindikata ne završi.

"Od danas (srijeda), privremena zabrana otpuštanja je na snazi. Naređenje zabranjuje administraciji da nastavi sa otpuštanjima članova nekih siundijada koji su se žalili na planove. Ovakva odluka ostaće na snazi dok se tužba sindikata ne riješi pred sudom", rekla je Ilston, preneo je CNN.

Sindikalci, koji su tužili administraciju krajem prošlog mjeseca nakon što su zvaničnici rekli da će otpustiti radnike usljed zatvaranja, tvrde da vlada nezakonito koristi prekid finansiranja kao opravdanje za otpuštanja.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

bijela kuća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ