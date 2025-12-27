logo
Centar Foče zasijao: LED-rasvjeta istakla kulturno-istorijske dragulje grada

Centar Foče zasijao: LED-rasvjeta istakla kulturno-istorijske dragulje grada

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Fočanska Sat-kula Mehmed paše Kukavice i dva mosta na Ćehotini večeras su zasijali u punoj ljepoti nakon što su dobili savremenu led-rasvjetu u okviru projekta prekogranične saradnje Foče sa Plužinama u Crnoj Gori.

Led rasvjeta u centru Foče Izvor: Aleksandra Janković - Srna

Uz osvjetljenje Sat-kule i dva mosta, na Trgu kralja Petra, postavljen je veliki led-bilbord, a svi poslovi su koštali oko 200.000 KM.

Kula je zadužbina vezira Mehmed paše Kukavice iz 18. vijeka, a nalazi se Prijekoj čaršiji, starom dijelu Foče koji je zaštićen kao nacionalni spomenik BiH i Republike Srpske, dok su dva betonska mosta na rijeci Ćehotini izgrađena nakon Drugog svjetskog rata, na mjestima gdje su se vijekovima nalazili drveni mostovi.

Načelnik opštine Foča Milan Vukadinović, koji je prisustvovao svečanom puštanju u rad nove rasvjete, rekao je da ova lokalna zajednica teži da dobije status grada i da vjeruju da će iduće godine taj cilj biti ispunjen

"Moramo da vodimo računa da svaki dio opštine, naročito centralni, izgledaju mnogo ljepše. Projekat `Tara dva` je omogućio da imamo osvjetljenu Sat-kulu i dva mosta na rijeci Ćehotini, te u centru Foče led-bilbord na kojem ćemo prezentovati naše turističke potencijale", naveo je Vukadinović.

On je dodao da sve ovo dodatno unapređuje turističku ponudu samog centra Foče.

Autor projekta osvjetljenja ovih objekata arhitekta Milan Kulić iz Beograda istakao je da je Foča prelijepa opština na dvije rijeke, a da ga je posebno inspirisala Sat-kula koja ima veliki kulturno-istorijski značaj.

