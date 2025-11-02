Za bolji kvalitet usluga: Završava se prva faza rekonstrukcije bolnice u Foči, planira se i nabavka nove opreme

Faza jedan rekonstrukcije Univerzitetske bolnice u Foči je pri kraju, a u ovoj zdravstvenoj ustanovi se nadaju da će druga faza uslijediti u skorije vrijeme što će im omogućiti da kvalitet usluga podignu na još viši nivo.

Izvor: Opština Foča

Direktor Univerzitetske bolnice u Foči Nenad Lalović rekao je da se nada da će novi projekat biti odobren i realizovan u neko skorije vrijeme.

"Nadamo se da bi već sljedeće godine počeli sa novim projektom, odnosno ključna je nabavka opreme", dodao je Lalović.

On je pojasnio da je u fazi jedan koja traje nekoliko godina završena rekonstrukcija urgentnog centra, dječijeg odjeljenja, dječije inenzzivne njege, otvorena laboratorija za imunohistohemiju i molekularnu dijagnostiku i nabavljen aparat tri de mamograf koji se koristi za dijagnostiku karcinoma dojke.

"Realizaciju faze jedan očekujemo do kraja ove godine da bi mogli da idemo sa novom inicijativom ka Vladi Republike Srpske", istakao je Lalović.

Pojasnio je da bi faza dva obuhvatila kompletnu rekonstrukciju tri internističke grane, te da bi to podrazumijevalo i nabavku nove opreme iz oblasti radiologije, ali i operativnih hirurških mikroskopa i određene opreme za hirurgiju kako bi se kvalitet hirurških intervencija podigao na još viši nivo.

"Kada bi se završili građevinski radovi, nabavila kompletna oprema podrazumijevalo bi se i uređenje kruga bolnice i sa tim naša ustanova bi dobila jedan novi izgled", naglasio je Lalović.

Za sve je zahvalio resornom ministru Alenu Šeraniću za pruženu podršku, kao i Vladi i predsjediku Milorada Dodika jer bez njih ne bi bilo moguće sve to realizovati.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić je rekao da će se nastaviti aktivnosti na daljem razvoju Univerzitetske bolnice i da će tačka na projekat biti stavljena rekonstrukcijom kardiologije.

Šeranić je istakao da je za bolnicu u Foči važno da ima svoj Medicinski fakultet koji ima izuzetno savremene i sjajne programe, međunarodno akreditovane, te da je za mlade ljude koji se tu školuju veliki podstrek da imaju Bolnicu u blizini gdje mogu da vide kako se savremeno radi.

On je naveo da se nada da će do kraja godine biti u prilici da se izmire sva dugovanja za poreze i doprinose koje ova ustanova ima iz perioda 2014/2018 i da će je potpuno finansijski konsolidovati.

Naglasio je da je ova ustanova i sada stabilna, ali da su to obaveze koje su iz ranijeg perioda i mogu se javiti kao teret u određenim trenucima, što ne želi.

"Nadam se da ćemo pored bolnice u Foči izmiriti obaveze i za osam drugih bolnica iz Republike Srpske iz perioda od 2012. do 2019. godine", rekao je Šeranić novinarima u Foči.

Napomenuo je da je projekte u fočanskoj bolnici radila Vlada sa tom ustanovom i uz podršku Kabineta predsjednika Republike.