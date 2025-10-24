Nesreća na putu Goražde-Foča: Šest osoba primljeno u Urgentni centar

Zbog nesreće koja se dogodila oko 15 sati na magistralnom putu M-20 Goražde-Foča u mjestu Vranići saobraćaj je bio obustavljen zbog uviđaja te se odvijao alternativnim pravcima.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako je naveo portparol policije, uzrok nesreće je neprilagođena brzina, objavio je Klix.ba.

"Ponovo je uspostavljen saobraćaj nakon nesreće u kojoj su učestvovala dva putnička motorna vozila. Uzrok nesreće je neprilagođena brzina uslovima na putu. Nažalost, šest osoba se prijavilo u Urgentni centar Kantonalne bolnice Goražde, ali za sada se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda", izjavio je Jasenko Hadžić, portparol Uprave policije MUP-a BPK Goražde.

Uviđaj su obavili pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a BPK Goražde, a o događaju je obaviješten i dežurni kantonalni tužilac.

(Mondo)