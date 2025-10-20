Sudar kamiona i dva automobila: Poginula jedna osoba na bijeljinskoj obilaznici

Vozač S. M. iz Bijeljine poginuo je danas u sudaru kamiona i dva automobila na bijeljinskoj obilaznici, saopšteno je iz Policijske uprave.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Saobraćajna nesreća dogodila se u 11.40 časova, a učestvovali su teretno vozilo "daf" kojim je upravljala osoba B.G. iz Bijeljine, automobil "folksvagen ap" koji je vozila osoba LJ. LJ. iz Ugljevika i "pežo" kojim je upravljao S. M.

Uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina, a uviđajem je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva.