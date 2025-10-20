logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sudar kamiona i dva automobila: Poginula jedna osoba na bijeljinskoj obilaznici

Sudar kamiona i dva automobila: Poginula jedna osoba na bijeljinskoj obilaznici

Autor Dušan Volaš
0

Vozač S. M. iz Bijeljine poginuo je danas u sudaru kamiona i dva automobila na bijeljinskoj obilaznici, saopšteno je iz Policijske uprave.

2.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Saobraćajna nesreća dogodila se u 11.40 časova, a učestvovali su teretno vozilo "daf" kojim je upravljala osoba B.G. iz Bijeljine, automobil "folksvagen ap" koji je vozila osoba LJ. LJ. iz Ugljevika i "pežo" kojim je upravljao S. M.

Uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina, a uviđajem je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća Bijeljina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ