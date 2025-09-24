Tragedija kod Ugljevika: U saobraćajnoj nesreći poginuo sveštenik iz Bijeljine

U saobraćajnoj nesreći kod Ugljevika sinoć je poginuo Sreten Mitrović, sveštenik u penziji iz Bijeljine.

Iz PU Bijeljina danas su saopštili da je vozač "opela" S.M. poginuo u sudaru sa autobusom na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla, u mjestu Maleševci, opština Ugljevik.

"Saobraćajna nesreća dogodila se sinoć u 19.50 časova, a autobusom je upravljalo lice V.M. sa područja opštine Lopare. Uviđajem lica mjesta, koji su izvršili pripadnici Policijske stanice Ugljevik, rukovodio je dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Bijeljina", navedeno je iz policije.

Iz Eparhije zvorničko-tuzlanske su saopštili da je Mitrović rođen na Sretenje 1953. godine u Vukosavcima, kod Lopara. Završio je Srpsku pravoslavnu bogosloviju Svetih Kirila i Metodija u Prizrenu. Rukopoložen je 29. avgusta 1975. godine za đakona, a 1. septembra iste godine u čin sveštenika.

"Svoju svešteničku službu započeo je u Eparhiji timočkoj kao paroh salaški (1975–1981), zatim velikoizvorski (1981–1984) i VI zaječarski paroh (1984–2015). Od 2001. do 2015. godine obavljao je dužnost arhijerejskog namjesnika zaječarskog, a izvjesno vrijeme bio je i sekretar Eparhijskog upravnog odbora Eparhije timočke. Za svoj trud i službu odlikovan je 2005. godine od tadašnjeg Episkopa timočkog, a sadašnjeg Mitropolita žičkog Justina, pravom nošenja naprsnog krsta", naveli su iz Eparhije zvorničko-tuzlanske.

Penzionisan je 2015. godine i bio je nastanjen u Bijeljini, gdje je, kako se dodaje u saopštenju, u okviru Eparhije zvorničko-tuzlanske nastavio neumorno da služi Bogu i narodu.

"Sa suprugom Kristinom izrodio je dvije kćeri, Gordanu i Natašu, dobio zetove Željka i Savu, kao i unučad: Danicu, Jovanu, Bogdana i Sofiju. Bio je otac pun ljubavi, trudeći se da molitvenim primjerom uvijek rukovodi porodicu putem pravoslavne vjere i Božje pravde", naglašeno je u saopštenju iz Eparhije zvorničko-tuzlanske.

