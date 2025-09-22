Majka poginula dok je gurala kolica: Uhapšen odbjegli vozač koji je usmrtio ženu u Bogatiću

Policija u Bogatiću uhapsila je vozača osumnjičenog da je sinoć udario majku (38) i njenog trogodišnjeg sina u guralici u Ulici dr Mladena Miloševića i potom pobjegao sa mjesta nesreće.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policija u Bogatiću uhapsila je vozača za koga se sumnja da je pokosio majku i dijete u Ulici dr Mladena Miloševića i pobjegao sa mjesta nesreće.

Poslije nesreće, koja se dogodila poslije 19 časova, veliki broj policajaca i inspektora bio je angažovan u potrazi za bahatim vozačem.

U ovoj nesreći na mjestu je poginula M. J. (38), dok je njen trogodišnji sin koji je bio u guralici teško povrijeđen i prebačen je u šabačku bolnicu.

"Vozač za koga se sumnja da je izazvao nesreću je uhapšen, a pronađeno je i njegovo vozilo koje je zaplijenjeno. Preduzimaju se sve neophodne istražne radnje i vještačenja", rekao je izvor.