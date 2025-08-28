logo
Teška nesreća u Srbiji: Autobus usmrtio djevojčicu (15) na pješačkom prelazu

Teška nesreća u Srbiji: Autobus usmrtio djevojčicu (15) na pješačkom prelazu

Autor Dušan Volaš
0

Petnaestogodišnja djevojčica je poginula, a jedna osoba je lakše povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko podne dogodila u Zemunu. Djevojčica je nastradala kada ju je na pješačkom prelazu udario autobus GSP-a. Vozaču autobusa određeno je zadržavanje.

Poginula petnaestogodišnjakinja u Zemunu, vozaču autobusa određeno zadržavanje Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Vozaču autobusa na liniji broj 18 M.T. (61) određeno je zadržavanje do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je u Zemunu izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula 15-godišnja djevojčica, a jedna osoba povrijeđena.

Kako je saopšteno iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, vozač autobusa je osumnjičen da je počinio teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja.

Postoje osnovi sumnje da je M.T., upravljajući autobusom prošao na raskrsnici na crveno svjetlo za vozila i na pješačkom prelazu udario djevojčicu koja je sa majkom prelazila pešački prelaz, dok joj je na semaforu bilo zeleno svjetlo za pješake.

Djevojčica je uslijed povreda preminula na licu mjesta. Autobus je potom prešao u suprotnu traku i udario tri vozila koja su bila na semaforu, a zatim je udario u stambeni objekat gdje se zaustavio.

Iz Hitne pomoći je potvrđeno da su četiri osobe prevezene u različite zdravstvene ustanove. Jedno dijete sa majkom prevezeno je u Tiršovu gdije je pregledano i u međuvremenu pušteno kući. Dvadesettrogodišnja trudnica koja je prevezena u GAK Narodni fronti i zadržana na opservaciji 24 časa, a starija žena prevezena je u Urgentni centar.

Ranije danas, iz JKP GSP "Beograd" su se oglasili saopštenjem da je autobus na liniji broj 18 izašao iz garaže i krenuo na terminus da se uključi u saobraćaj.

Kako su naveli, okolnosti pod kojima se dogodila nesreća, utvrdiće policija.

(RTS)

