Jokić: Zagađenje vazduha u Banjaluci posljedica uklanjanja filtera s automobila

Jokić: Zagađenje vazduha u Banjaluci posljedica uklanjanja filtera s automobila

Vensa Kerkez
Vesna Kerkez
3

Odbornik Socijalističke partije Srpske u banjalučkoj Skupštini Ratko Jokić ocijenio je da je zagađenje vazduha u Banjaluci rezultat višegodišnjeg tolerisanja loših praksi i pogrešnih odluka o kojima se, kako kaže, često ćuti.

Banjalučki tranzit Izvor: Slaven Petković - Mondo

Jokić je ukazao na činjenicu da se u Banjaluci javno reklamiraju radionice koje se bave uklanjanjem katalizatora, DPF-a i drugih filtera sa automobila, iako takva vozila nakon toga emituju višestruko više otrovnih gasova i sitnih čestica opasnih po zdravlje ljudi.

On je naglasio da je neophodna kontrola auto-radionica i da se sankcioniše svaka nezakonita praksa koja direktno ugrožava zdravlje ljudi, a posebnu odgovornost imaju stanice za tehnički pregled vozila za koje je rekao da "moraju detaljno i odgovorno vršiti provjere ispravnosti automobila".

Osim saobraćaja, Jokić kao veliki problem istakao i sve izraženiju betonizaciju grada bez dovoljno zelenih površina, parkova i drvoreda, koji predstavljaju prirodne pročišćivače vazduha.

"Vrijeme je da prestanemo da se pravimo da ne vidimo ono što svi znamo", poručio je Jokić.

X men

Ko je ovaj da prica o bilo cemu?

DPF

Roštiljnice su krive!

Banjalucanin

Jbt....ovaj fotograf iz zatvora zna sve....covjek je neiscrpan izvor znanja....kupovni fakultet... dobro se snalazio u ministarstvu sporta....i sport je znao....a i izgleda kao lopta....

