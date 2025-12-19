U Banjaluci je vazduh i danas opasan, izbjegavajte boravak napolju

U Banjaluci je vazduh jutros opasan po zdravlje, objavljeno je na internet stranici "Zrak.eko-akcija".

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Indeks kvaliteta vazduha u Banjaluci je 373 i, kako se navodi, može da izazove ozbiljne posljedice za cjelokupno stanovništvo, koje bi tokom boravka vani trebalo da izbjegava bilo kakve napore.

Najugroženije kategorije stanovništva - trudnice, stare osobe i djeca, osobe s respiratornim i srčanim problemima, trebale bi ostati u zatvorenom.

Mjerenje u 7.00 časova pokazalo je da je vazduh nezdrav u Sarajevu, sa indeksom kvaliteta 198, Prijedoru 187, Brodu 178, Doboju 173 i Ilijašu 161.

Vazduh je nezdrav i u Lukavcu sa indeksom 160, Zenici 158, Tuzli 155 i Visokom 151.

Nezdrav vazduh za osjetljive grupe je u Kaknju sa indeksom 145, Živinicama 122, Hadžićima 106 i u Maglaju, Travniku i Gacku sa indeksom 101.

Vazduh sa indeksom kvaliteta od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.

(Srna)