Vazduh u Gackom otrovan, preporučuju se maske

Vazduh u Gackom otrovan, preporučuju se maske

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Opštinski Štab za vanredne situacije preporučio je stanovnicima opštine Gacko da smanje boravak na otvorenom, posebno u užoj gradskoj zoni i u periodima osjetno velikog zagađenja, ujutro i uveče, kao i da koriste zaštitne maske.

Zagađenje vazduha Izvor: Slaven Petković - Mondo

"Naročito ističemo da boravak u tom periodu izbjegavaju djeca, trudnice, starije osobe i hronični bolesnici (astmatičari, pacijenti sa kardiovaskularnim oboljenjima, pacijenti sa hronični respiratornim i alergijskim oboljenjima)", navedeno je u saopštenju objavljenom na sajtu opštine nakon današnjeg zasjedanja Štaba.

Štab za vanredne situacije preporučuje izbjegavanje fizičke aktivnosti na otvorenom u periodima visoke koncentracije zagađujućih materija.

Hroničnim bolesnicima je preporučeno da redovno uzimaju propisane terapije, a u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja ili bilo kojih drugih simptoma prouzrokovanih trenutnim zagađenjem vazduha da se blagovremeno jave u Dom zdravlja Gacko.

Zaključeno je i da Opštinski štab za vanredne situacije više puta u toku dana informiše javnost o stanju kvaliteta vazduha, koristeći podatke sa mjerne stanice u neposrednoj blizini Osnovne škole "Sveti Sava".

Povodom prekomjernog zagađenja vazduha na području Gacka, opštinski Štab za vanredne situacije juče je najavio neprekidna zasjedanja.

Opštinski štab za vanredne situacije juče je donio zaključak povodom zagađenja vazduha prouzrokovanog gorenjem deponija na dijelu površinskog kopa rudnika da će o svemu upoznati nadležne institucije s ciljem rješavanja problema u čije prevazilaženje su već uključeni radnici Rudnika i Termoelektrane.

