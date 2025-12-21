logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zapljena u Drvaru: Oduzete tri divlje svinje i lovačko naoružanje

Zapljena u Drvaru: Oduzete tri divlje svinje i lovačko naoružanje

Autor Dušan Volaš
0

Tri osobe uhvaćene su u krivolovu na području opštine Istočni Drvar i od njih su odzete tri odstrijeljene divlje svinje i tri lovačke puške, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

U gepeku prevozili tri divlje svinje: Detalji hapšenja krivolovaca na Durmitoru Izvor: Envato/byrdyak

Policijskoj stanici Ribnik juče je u 15.00 časova prijavljeno da se u Privrednom lovištu Klekovača u nezakonitom lovu nalaze lica koja u automobilu prevoze odstrijeljenu divljač.

Policija je pri izlasku na teren došla do saznanja da se u nezakonitom lovu nalaze Đ. G. i S. G. iz Drvara i M. B. iz Prijedora.

Oni su pronađeni u Drvaru u Federaciji BiH gdje su od njih oduzete tri lovačke puške sa listovima i odstrijeljena divljač.

"Tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka naredio je da protiv ova tri lica bude dostavljen izvještaj za počinjeno krivično djelo nezakonit lov", navode iz policije.

Možda će vas zanimati

Tagovi

divlja svinja Drvar krivolov

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ