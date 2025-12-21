Zapljena u Drvaru: Oduzete tri divlje svinje i lovačko naoružanje

Tri osobe uhvaćene su u krivolovu na području opštine Istočni Drvar i od njih su odzete tri odstrijeljene divlje svinje i tri lovačke puške, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Policijskoj stanici Ribnik juče je u 15.00 časova prijavljeno da se u Privrednom lovištu Klekovača u nezakonitom lovu nalaze lica koja u automobilu prevoze odstrijeljenu divljač.

Policija je pri izlasku na teren došla do saznanja da se u nezakonitom lovu nalaze Đ. G. i S. G. iz Drvara i M. B. iz Prijedora.

Oni su pronađeni u Drvaru u Federaciji BiH gdje su od njih oduzete tri lovačke puške sa listovima i odstrijeljena divljač.

"Tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka naredio je da protiv ova tri lica bude dostavljen izvještaj za počinjeno krivično djelo nezakonit lov", navode iz policije.