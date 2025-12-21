Pokušaj ubistva u Sarajevu: Iz vozila u pokretu pucali na sugrađanina, policija pronašla oružje i drogu

Pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva, sproveli su sinoć operativnu akciju u kojoj su uhapšena dvojica muškaraca, F.P. (1998) i A.H. (2001) iz Sarajeva.

Izvor: BreizhAtao/shutterstock

Hapšenje je uslijedilo zbog sumnje da su istog dana, oko 00.35 sati, na području Kobilje Glave izvršili krivično djelo pokušaj ubistva na štetu sugrađanina V.D.

Osumnjičeni se terete da su iz vozila u pokretu upotrebili vatreno oružje pucajući prema oštećenom koji je upravljao motornim vozilom. Tom prilikom V.D. nije zadobio povrede, ali je na vozilu pričinjena šteta.

Nakon incidenta, policijski službenici su izvršili pretrese stambenih prostorija i vozila koje osumnjičeni koriste na području Starog Grada.

Tom prilikom pronađena je i oduzeta jedna automatska puška, pištolj, dva detonatora i određena količina municije. Pored naoružanja, policija je zaplijenila više PVC pakovanja sa materijama koje asociraju na heroin, kokain i marihuanu, kao i drobilice, digitalnu vagu i druge predmete bitne za istragu.

F.P. se tereti za pokušaj ubistva, oštećenje tuđe stvari, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, kao i neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Njegov saučesnik A.H. osumnjičen je za pokušaj ubistva, oštećenje tuđe stvari i kršenje Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije KS.

Oba lica se trenutno nalaze na kriminalističkoj obradi u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, nakon čega će biti predata u dalju nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Kantona Sarajevo.