Određen pritvor osumnjičenom za pokušaj ubistva majke i sestre u Zvorniku

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Okružni sud u Bijeljini odredio je jednomjesečni pritvor muškarcu B.S. osumnjičenom za pokušaj teškog ubistva u Zvorniku, saopšteno je iz bijeljinskog Okružnog javnog tužilaštva.

Srn2023-11-1_847456_2.jpg Izvor: SRNA/Zorica Simeunović

On se tereti da je 18. novembra u 2.00 časa u porodičnoj kući u Zvorniku, u kojoj živi sa majkom i sestrom, nakon verbalne rasprave sa majkom pokušao da liši života članove svoje porodice, koje je prethodno zlostavljao, saopšteno je ranije iz Tužilaštva.

Kako je navedeno , majci je zadao mnoštvo ubodnih rana nožem u predjelu grudnog koša, a sestri ubodnu ranu.

Povrijeđena majka operisana je u bolnici u Zvorniku, potom je prebačena na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluku, dok je sestra osumnjičenog zadržana na liječenju u zvorničkoj bolnici. 

(Srna)

Zvornik pokušaj ubistva pritvor

