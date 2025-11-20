Određen pritvor osumnjičenom za pokušaj ubistva majke i sestre u Zvorniku

Okružni sud u Bijeljini odredio je jednomjesečni pritvor muškarcu B.S. osumnjičenom za pokušaj teškog ubistva u Zvorniku, saopšteno je iz bijeljinskog Okružnog javnog tužilaštva.

On se tereti da je 18. novembra u 2.00 časa u porodičnoj kući u Zvorniku, u kojoj živi sa majkom i sestrom, nakon verbalne rasprave sa majkom pokušao da liši života članove svoje porodice, koje je prethodno zlostavljao, saopšteno je ranije iz Tužilaštva.

Kako je navedeno , majci je zadao mnoštvo ubodnih rana nožem u predjelu grudnog koša, a sestri ubodnu ranu.

Povrijeđena majka operisana je u bolnici u Zvorniku, potom je prebačena na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluku, dok je sestra osumnjičenog zadržana na liječenju u zvorničkoj bolnici.

