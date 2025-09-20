Izbo poznanika nožem nakon svađe: Uhapšen u Podgorici zbog pokušaja ubistva

B.L. (32) uhapšen je u Podgorici zbog sumnje da je nožem ranio L.Ć. (31) u predjelu grudnog koša, nakon svađe u stanu na Bulevaru Stanka Radonjića, saopštila je Uprava policije.

Kako nezvanično saznaje portal Pobjeda, u pitanju je Branko Lučić.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su danas, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom, rasvijetlili pokušaj ubistva i lišili slobode osumnjičenog. Naime, dežurna služba Odjeljenja bezbjednosti je jutros oko 4:30 obaviještena od strane građana da je u Bulevaru Stanka Radonjića došlo do narušavanja javnog reda i mira", navodi se u saopštenju.

Dolaskom patrole na lice mjesta, zatečena su dva muškarca, B.L. (32) i L.Ć. (31), koji je imao povredu u vidu ubodne rane.

"L.Ć. je nakon ukazane medicinske pomoći u Kliničkom centru Crne Gore zadobio dijagnozu ubodne rane u predjelu grudnog koša. Na licu mjesta pronađen je i izuzet nož za koji se sumnja da je korišćen prilikom izvršenja krivičnog djela", navodi se dalje.

Nakon sprovedenih hitnih policijsko-tužilačkih radnji i prikupljanja izjava od više lica, B.L. je, po nalogu Višeg državnog tužilaštva, uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju.

"Sumnja se da je jutros došao do stana u kojem boravi oštećeni, gdje je došlo do kraće verbalne rasprave, nakon čega je više puta pokušao da ga ubode nožem i tom prilikom mu naneo ubodnu ranu u predjelu grudnog koša. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici", zaključuje se u saopštenju.