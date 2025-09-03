Određen pritvor maloljetniku zbog pokušaja ubistva u Tuzli

Opštinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor za maloljetnika osumnjičenog za pokušaj ubistva drugog maloljetnika, saopšteno je večeras iz ovog suda.
Opštinski sud je ovim prihvatio prijedlog Kantonalnog tužlaštva Tuzla za određivanje pritvora, a u vezi sa događajem od 1. septembra kada je u dvorištu jedne osnovne škole u Tuzli maloljetno lice u predjelu stomaka nanijelo teške povrede opasne po život drugom maloljetniku.
Povrijeđeni maloljetnik je hospitalizovan u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.
(MONDO/Agencije)