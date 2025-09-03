logo
Određen pritvor maloljetniku zbog pokušaja ubistva u Tuzli

Određen pritvor maloljetniku zbog pokušaja ubistva u Tuzli

Autor Nikolina Damjanić
0

Opštinski sud u Tuzli odredio je jednomjesečni pritvor za maloljetnika osumnjičenog za pokušaj ubistva drugog maloljetnika, saopšteno je večeras iz ovog suda.

Određen pritvor maloljetniku zbog pokušaja ubistva u Tuzli Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Opštinski sud je ovim prihvatio prijedlog Kantonalnog tužlaštva Tuzla za određivanje pritvora, a u vezi sa događajem od 1. septembra kada je u dvorištu jedne osnovne škole u Tuzli maloljetno lice u predjelu stomaka nanijelo teške povrede opasne po život drugom maloljetniku.

Povrijeđeni maloljetnik je hospitalizovan u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

(MONDO/Agencije)

