Velika pljačka u Tuzli: Iz kockarnice ukradeno 75.000 KM, uhapšeno pet osoba

Iz kockarnice u naselju Bukinje kod Tuzle ukradeno je 75.000 KM, a uhapšeno je pet osoba, saopšteno je iz MUP Tuzlanskog kantona.

Izvor: MUP TK

Kako je saopšteno, policiji je jutros u 7.10 prijavljeno da je oko 7 časova uz prijetnju vatrenim oružjem od strane dvije nepoznate osobe, iz objekta kockarnice u naselju Bukinje, grad Tuzla, prema navodima osobe koja je prijavila, otuđen iznos od oko 75.000,00 KM, nakon čega su nepoznati počinioci pobjegli sa lica mjesta.

"Odmah po prijavi, na mjesto događaja upućeni su policijski službenici Uprave policije MUP TK, kojom prilikom je patrola policije PS Zapad potvrdila navode prijave, dok su istražioci Odsjeka kriminalističke policije Policijske stanice Zapad i Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK, uz asistenciju Tima za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a poduzeli niz aktivnosti na pronalasku počinilaca prijavljenog krivičnog djela", saopšteno je iz MUP TK.

O događaju je upoznat dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji rukovodi istragom.

"Prilikom poduzimanja aktivnosti na otkrivanju počinilaca, dokumentovanju i rasvjetljavanju okolnosti prijavljenog krivičnog djela, policijski službenici Uprave policije MUP TK, locirali su i pronašli vozilo, te i identifikovali lica koja se dovode u vezu sa počinjenjem ovog krivičnog djela, kao i predmete i tragove koji se dovode u vezu s istim, i to: automatsko oružje, novac i druge predmete za koji se pretpostavlja da potiču iz počinjenja ovog krivičnog djela", pojašnjavaju iz policije.

S tim u vezi, do sada je uhapšeno pet osoba, koje su sprovedene u službene prostorije Uprave policije MUP TK, te je u toku kriminalistička obrada.

